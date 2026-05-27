خبرگزاری رویترز اعلام کرد که سفارت جمهوری اسلامی در سئول هنوز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره این موضوع، پاسخ نداده است.

وزارت خارجه کره جنوبی این ارزیابی را هم‌زمان با اعلام نتایج تحقیقات دولتی درباره حمله ۱۴ اردیبهشت به کشتی فله‌بر «نامو» منتشر کرد. حمله‌ای که باعث آتش‌سوزی و آسیب به بخش پایینی بدنه عقب کشتی شد.

بررسی بقایای موشک

تحقیقات انجام شده بر بررسی قطعات و بقایای اشیای ناشناخته‌ای متمرکز بوده است که پس از حمله در داخل کشتی نامو پیدا شدند.

بر اساس نتایج این بررسی، کشتی دو بار هدف قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که کلاهک نخست منفجر نشده اما کلاهک دوم انفجار ایجاد کرده است.

وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد قطعات به‌دست‌‌آمده نشان می‌دهند این تسلیحات احتمالا در ایران ساخته شده‌اند.

پارک یون‌جو، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، گفت موتورهای این قطعات به موتورهای توربوجت ساخت ایران شباهت دارند و یکی از قطعات نیز دارای نشانه‌هایی است که به نظر می‌رسد متعلق به یک تولیدکننده ایرانی باشد.

او افزود کلاهک‌های استفاده‌شده به نمونه‌های به‌کار رفته در موشک‌های ضدکشتی ایرانی «نور» یا «قادر» شباهت دارند.

احضار سفیر جمهوری اسلامی

پارک گفت دولت کره جنوبی سفیر جمهوری اسلامی را احضار خواهد کرد تا نتایج تحقیقات را با او در میان بگذارد و پیام اعتراضی سئول را منتقل کند.

به گفته او، سئول همچنین از تهران خواهد خواست اقدام‌های مسئولانه‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای انجام دهد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اندکی پس از این حادثه گفته بود جمهوری اسلامی به کشتی کره جنوبی شلیک کرده و از سئول خواسته بود به تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندد.

تهران پیش‌تر هرگونه مسئولیت در این حمله را رد کرده بود.

پس از وقوع این حمله، دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرده بود در حال بررسی دقیق علت انفجار است.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تاکید شده بود: «شناسایی علت دقیق حادثه در اولویت قرار دارد.»

یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری دولتی یان‌هپ گفته بود: «علت آتش‌سوزی کشتی هنوز تایید نشده و به نظر می‌رسد تنها پس از انجام تحقیقات بیشتر (پس از یدک‌کشی بدنه کشتی به بندر) مشخص شود.»