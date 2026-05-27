وزیر خارجه نیوزیلند در گفتوگو با عراقچی بر لزوم پایان فوری درگیریها تاکید کرد
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، از گفتوگوی تلفنی خود با عباس عراقچی برای بررسی مذاکرات میان تهران و واشینگتن خبر داد.
پیترز خواستار «پایان فوری درگیری» شد و گفت نیوزیلند از «ورود هر دو طرف به مذاکرات جدی و مفصل برای پایان دادن به مناقشه» استقبال میکند.
او تاکید کرد: «تنها راه دستیابی به صلحی پایدار، یک راهحل مبتنی بر مذاکره و همچنین پایبندی کامل به حقوق بینالملل است؛ موضوعی که باید شامل آزادی بدون مانع کشتیرانی در تنگه هرمز نیز باشد.»