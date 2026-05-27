علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در حاشیه چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دیدار کرد.

به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، باقری در این دیدار خواستار «تدبیر و اقدام قاطع بغداد برای جلوگیری از تبدیل جغرافیا و فضای عراق به منشا تهدید علیه ایران شد».

او افزود: «ریشه این تهدیدها باید خشکانده شود و جمهوری اسلامی آماده هرگونه همکاری فعال در این زمینه است.»

از زمان آغاز جنگ ایران، جمهوری اسلامی ده‌ها حمله موشکی و پهپادی علیه اردوگاه‌ها و مقرهای احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان عراق انجام داده‌ است.