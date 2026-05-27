برآوردهای منتشرشده نشان میدهد خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت در ایران، بر اساس دادههای نتبلاکس، به حدود ۳ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان با دلار ۱۷۴ هزار تومانی.
نتبلاکس خسارت مستقیم هر روز قطعی اینترنت را ۳۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار اعلام کرده است.
افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، نیز خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت را روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
بر اساس این برآورد، زیان غیرمستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت بین شش میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا هفت میلیارد و ۴۰ میلیون دلار است و میانگین آن به حدود شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، معادل حدود یک میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
این ارقام در شرایطی مطرح میشود که بودجه امسال آبرسانی روستایی در ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ یعنی فقط خسارت مستقیم برآوردشده از سوی نتبلاکس، حدود ۲۳ برابر این بودجه است.
همچنین با فرض هزینه هشت میلیارد تومان برای ساخت هر کیلومتر راه روستایی، تنها با مبلغ خسارت مستقیم قطعی اینترنت میشد حدود ۷۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخت.
بر اساس گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، هزینه هر روز قطعی اینترنت معادل بودجه لازم برای ساخت چهار پل مانند پل بییک کرج یا دو نیروگاه است.