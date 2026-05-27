یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در در برنامه «به وقت ایران» با اشاره به متن‌های منتشرشده درباره مذاکرات تهران و واشینگتن گفت مفاد مطرح‌شده در این پیش‌نویس‌ها «به شکل غیرمعمولی» به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است.

او گفت برخی بندهای مطرح‌شده، از جمله تعویق گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها، با خواسته‌های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است، حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است.

این تحلیلگر یکی از سناریوهای محتمل را تلاش آمریکا برای ایجاد احساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او، «پروتکل‌های حفاظتی» کاهش پیدا کند و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس‌تر شوند.

او با اشاره به تجربه دورهای قبلی مذاکرات گفت آمریکا پیش‌تر نیز با طرح موضوع‌هایی مانند به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی، این تصور را ایجاد کرده بود که مسیر دیپلماسی ادامه دارد و خطر درگیری کاهش یافته است.

به گفته او، حتی در صورت امضای پیش‌نویس توافق نیز نباید به آمریکا اعتماد کرد یا تدابیر حفاظتی را کاهش داد.