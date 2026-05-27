ليندزي گراهام، سناتور جمهوریخواه، در صفحه ايكس خود نوشت از تلاش دونالد ترامپ، رييس‌جمهوری امريكا، براي پايان دادن به درگيري با حکومت ايران از طريق راه حل ديپلماتيک واقعي و پايدار قدرداني مي‌كند و به توان او و تيمش براي تحقق اين هدف اعتماد كامل دارد.

او همچنين نوشت مهم‌ترين موضوع نشست كابينه، تلاش براي گسترش توافق‌هاي ابراهيم و پيوستن عربستان سعودي به روند عادي‌سازي با اسراييل است؛ اقدامي كه به گفته او مي‌تواند تغييري بزرگ در خاورميانه ايجاد كند و به درگيري عربي-اسراييلي پايان دهد.