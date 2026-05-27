سناتور لیندزی گراهام: ترامپ میتواند با دیپلماسی واقعی به درگیری با حکومت ایران پایان دهد
ليندزي گراهام، سناتور جمهوریخواه، در صفحه ايكس خود نوشت از تلاش دونالد ترامپ، رييسجمهوری امريكا، براي پايان دادن به درگيري با حکومت ايران از طريق راه حل ديپلماتيک واقعي و پايدار قدرداني ميكند و به توان او و تيمش براي تحقق اين هدف اعتماد كامل دارد.
او همچنين نوشت مهمترين موضوع نشست كابينه، تلاش براي گسترش توافقهاي ابراهيم و پيوستن عربستان سعودي به روند عاديسازي با اسراييل است؛ اقدامي كه به گفته او ميتواند تغييري بزرگ در خاورميانه ايجاد كند و به درگيري عربي-اسراييلي پايان دهد.