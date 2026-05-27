هشدار پزشکان درباره ورزش در گرمای شدید؛ «کمی عقل سلیم لازم است»
همزمان با موج گرمای کمسابقه در جهان، نگرانیها درباره خطرات ورزش کردن در دمای بالا افزایش یافته است؛ نگرانیای که پس از چند حادثه تلخ در مسابقات دو به اوج رسید.
در روزهای اخیر یک دونده ۵۳ ساله در جریان مسابقه ۱۰ کیلومتری «لا پیرنهین» در پاریس جان خود را از دست داد و چندین مورد وخیم نیز در مسابقات مزون-آلفور و منتون گزارش شد؛ اتفاقاتی که بار دیگر توجهها را به خطر گرمازدگی در فعالیتهای ورزشی جلب کرده است.
مارتن دوکره، پزشک ورزشی و پزشک تیمهای ملی بوکس فرانسه، در گفتوگو با روزنامه فرانسوی «اکیپ» تأکید کرده که ورزش کردن در گرمای شدید میتواند حتی برای افراد سالم نیز خطرناک باشد. او توضیح میدهد که بدن انسان بهطور طبیعی دمایی حدود ۳۷ درجه دارد و هنگام ورزش گرمای بیشتری تولید میکند. در هوای بسیار گرم، بدن دیگر توانایی کافی برای تنظیم دما را ندارد و همین مسئله میتواند به افزایش ضربان قلب، افت فشار، سردرد، حالت تهوع و حتی بیهوشی منجر شود.
به گفته این پزشک فرانسوی، وقتی دما از ۳۰ درجه عبور میکند، شرایط برای فعالیت بدنی بسیار دشوار میشود و ریسک گرمازدگی به شکل محسوسی بالا میرود. او همچنین هشدار داده که در موارد شدید، دمای بدن ممکن است از ۴۰ درجه فراتر برود و فرد دچار «شوک گرمایی» شود؛ وضعیتی خطرناک که میتواند بیمار را راهی بخش مراقبتهای ویژه کند. دوکره تأکید میکند رطوبت هوا نیز عامل مهمی در افزایش خطرات است، چون هرچه رطوبت بالاتر باشد بدن سختتر میتواند گرمای اضافی را دفع کند.
او در بخشی از صحبتهایش با لحنی صریح گفت: «دویدن ساعت ۲ بعدازظهر وقتی هوا ۴۰ درجه است، خیلی عاقلانه نیست؛ کمی عقل سلیم لازم است!» به گفته او، بسیاری از ورزشکاران آماتور هنوز خطرات گرمای شدید را دستکم میگیرند و بدون توجه به شرایط آبوهوایی، در ساعات اوج گرما تمرین میکنند. این پزشک فرانسوی توصیه میکند تمرینها به ساعات خنکتر روز، یعنی صبح زود یا بعد از غروب آفتاب منتقل شود و ورزشکاران حتماً به میزان آب مصرفی، لباس مناسب و علائم هشداردهنده بدن توجه کنند.
دوکره در پایان از برگزارکنندگان مسابقات خواست برنامه رقابتها را با شرایط جوی هماهنگ کنند و در صورت لزوم زمان برگزاری مسابقات را تغییر دهند. به باور او، با شدت گرفتن موجهای گرما در سالهای اخیر، ورزش حرفهای و آماتور ناچار است خود را با شرایط جدید اقلیمی سازگار کند؛ حتی اگر این موضوع به لغو برخی رقابتها یا برگزاری آنها در ساعات غیرمعمول منجر شود.