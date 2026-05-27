خبرگزاری سپاه: بیش از ۲۰۰ کشتی در یک هفته با «پذیرش قواعد ایران» از تنگه هرمز عبور کردند
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد طی یک هفته گذشته، بیش از ۲۰۰ کشتی «با پذیرش قواعد و کسب مجوز از نیروی دریایی ایران»، از تنگه هرمز عبور کردهاند.
این رسانه حکومتی نوشت: «آمارها نشان میدهد که الویت عبور برای کشتیهای فلهبر و حامل کود است.»
فارس افزود: «بسیاری از تحلیلگران غربی پذیرفتهاند که ایران در عمل به سطحی از کنترل رسیده که بدون هماهنگی یا تحمل ایران، عبور امن از این آبراه بسیار سخت شده است.»
فارس در گزارش خود به نام این تحلیلگران غربی اشارهای نکرد.