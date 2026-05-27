پس از گذشت حدود سه ماه از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و اعضای خانواده او در حمله مشترک اسرائیل و آمریکا، رسانه‌های ایران اعلام کردند مراسم ختم خانواده علی و مجتبی خامنه‌ای هفته جاری در مصلای عبدالعظیم حسنی در شهر ری برگزار می‌شود.

بر اساس اعلامیه منتشرشده از سوی خانواده رهبر جمهوری اسلامی، این مراسم برای بشری حسینی خامنه‌ای، دختر علی خامنه‌ای، مصباح‌الهدی باقری، همسر بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حداد عادل، همسر مجتبی خامنه‌ای، و زهرا محمدی گلپایگانی، نوه علی خامنه‌ای، برگزار خواهد شد.

علی خامنه‌ای نهم اسفند‌ماه به همراه بخشی از خانواده و همراهانش در حملات مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شد. با وجود گذشت سه ماه، هنوز مراسم تشییع جنازه او برگزار نشده است.