همزمان با گزارش‌ها درباره رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، گفت ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است.

او در ایکس نوشت: «خط قرمز ایران روشن است، این بار کاغذها و امضاها تضمین نیستند، ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است. جغرافیا دروغ نمی‌گوید و قاضی نهایی عهدنامه، روی کاغذ نیست.»

او همچنین گفت: «تاریخ گواهی می‌دهد همه مهاجمانی که با سودای سلطه آمدند، از اسکندر تا چنگیز و ترامپ، همگی در هاضمه تمدن غنی ایران هضم شدند.»