خبرگزاری رویترز گزارش داد هلند در چارچوب عملیات ناتو یک شناور مینروب به دریای مدیترانه اعزام میکند تا در صورت توافق بر سر ماموریتی در تنگه هرمز پس از پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، امکان استقرار سریع آن در منطقه فراهم باشد.
دیلان یشیلگوز، وزیر دفاع و تام برندسن، وزیر خارجه هلند، در نامهای به پارلمان اعلام کردند این شناور که این هفته حرکت میکند، از نیمه ژوئن میتواند به گروه دائمی مقابله با مین ناتو بپیوندد.
این دو وزیر افزودند آمادهسازیها برای نقش احتمالی هلند در تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی در منطقه خلیج فارس در جریان است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است چند کشور در حال پیشاپیش مستقر کردن پشتیبانی لجستیکی و تجهیزاتی، از جمله شناورهای شکار مین و مینروب، در نزدیکی خلیج فارس هستند تا برای هر ماموریت احتمالی در تنگه هرمز آماده باشند.