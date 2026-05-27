ستاره ۲۵ ساله برزیلی در گفتوگو با کاسیمیرو میگل، خبرنگار مشهور برزیلی، رئال مادرید را «باشگاه رویاهایش» توصیف کرد و گفت از اینکه در این سن به یکی از کاپیتانهای تیم تبدیل شده، احساس غرور میکند.
وینیسیوس گفت: «هرگز خودم را دور از رئال مادرید تصور نکردهام. از هر لحظهای که اینجا هستم لذت میبرم، چون این باشگاه رویای من است. میخواهم تمام عمرم را اینجا بازی کنم، اما برای تمدید قرارداد هم عجلهای ندارم.»
او ادامه داد: «قرارداد ما تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و تا آن زمان فرصت زیادی برای صحبت با باشگاه وجود دارد. رئال مادرید آرامش دارد، من هم آرامش دارم. رئیس باشگاه به من اعتماد دارد و من هم به او اعتماد دارم. همین.»
وینیسیوس بهتازگی هشتمین فصل حضورش در رئال مادرید را پشت سر گذاشته؛ فصلی که در آن ۲۲ گل زد و ۱۰ پاس گل داد، اما رئال فصل را بدون کسب جام بزرگ به پایان رساند و در لالیگا با اختلاف هشت امتیاز پایینتر از بارسلونا نایبقهرمان شد. این دومین فصل پیاپی بود که تیم مادریدی از فتح جامهای اصلی بازماند.
در ماههای اخیر گزارشهایی درباره اختلاف نظر وینیسیوس با ژابی آلونسو منتشر شده بود. طبق گزارش «اتلتیک»، این بازیکن در مقطعی به فلورنتینو پرس گفته بود تا زمانی که آلونسو سرمربی تیم باشد قراردادش را تمدید نخواهد کرد. با این حال، رابطه او با آلوارو آربلوا بهتر توصیف شده و قرار است رئال مادرید تابستان امسال سرمربی جدیدی انتخاب کند. رسانهها از ژوزه مورینیو بهعنوان یکی از گزینههای جدی نیمکت رئال نام بردهاند.
وینیسیوس در بخش دیگری از صحبتهایش اشاره کرد که دوست دارد پیش از پایان دوران فوتبالش به فلامنگو، باشگاه دوران کودکیاش، بازگردد. او گفت: «برمیگردم، اما نه حالا. نمیخواهم وقتی خیلی پیر شدم برگردم. دلم برای فلامنگو تنگ شده؛ شاید سه یا چهار سال دیگر، اما فعلاً نه.»
وینیسیوس یکی از چهرههای اصلی تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ تیمی که کارلو آنچلوتی، سرمربی سابق رئال مادرید، هدایتش را بر عهده دارد.