سهگانه گلاسنر تکمیل شد؛ کریستال پالاس با پیروزی برابر رایووایهکانو قهرمان لیگ کنفرانس شد
تیم فوتبال کریستال پالاس در فینال لیگ کنفرانس اروپا با نتیجه ۱-۰ رایووایهکانو را شکست داد و قهرمان شد. تک گل این مسابقه را فلیپه ماتتا به ثمر رساند.
تیم فوتبال کریستال پالاس در فینال لیگ کنفرانس اروپا با نتیجه ۱-۰ رایووایهکانو را شکست داد و قهرمان شد. تک گل این مسابقه را فلیپه ماتتا به ثمر رساند.
اولیور گلاسنر، سرمربی کریستال پالاس، که پس از این مسابقه از این تیم جدا میشود، در دو سال اخیر سه جام با کریستال پالاس کسب کرده است.
آلکسیا پوتیاس، برنده دو توپ طلای فوتبال زنان، پس از ۱۴ فصل حضور در باشگاه بارسلونا، از جمع آبیاناریها جدا شد. باشگاه بارسلونا مراسم خداحافظی این بازیکن مطرح فوتبال زنان را در ورزشگاه نیوکمپ برگزار کرد و پوتیاس از این تیم جدا شد.
پوتیاس اعلام کرد هنوز درباره تیم بعدیاش تصمیم نگرفته و پس از ۱۴ سال پرافتخار، تابستان امسال بارسلونا را ترک خواهد کرد. ستاره ۳۲ ساله اسپانیایی در مراسم خداحافظیاش در نوکمپ گفت: «فوتبالم ادامه دارد، اما بهترین بخش دوران حرفهای من حالا تمام شده است.»
برنده دو توپ طلای فوتبال زنان تاکید کرد هیچ تجربهای با دوران حضورش در بارسا قابل مقایسه نیست: «همتیمیها، هواداران و این باشگاه همیشه خاصترین بخش زندگی حرفهای من خواهند بود.»
پوتیاس چهارشنبه آخرین بازیاش را برای بارسلونا انجام میدهد. او در این ۱۴ سال ۳۸ جام از جمله ۱۰ قهرمانی لیگ اسپانیا و چهار لیگ قهرمانان اروپا کسب کرد و با بیش از ۵۰۰ بازی و ۲۳۲ گل، به یکی از بزرگترین اسطورههای تاریخ باشگاه تبدیل شد.
در هفتههای اخیر نام باشگاههایی مثل لندن سیتی لایونس، پاریسنژرمن و چند تیم از لیگ زنان آمریکا بهعنوان مقصد احتمالی او مطرح شده، اما خود پوتیاس میگوید در تابستان پیش رو درباره آیندهاش تصمیم میگیرد.
نیمار، ستاره تیم ملی برزیل، نگرانیها درباره آخرین مصدومیتش را رد کرد و گفت مشکلی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد. او در گفتوگو با خبرنگاران درباره شرایط خود گفت: «مشکل چیه؟ کاملا سالم هستم.»
ستاره ۳۴ ساله برزیلی که برای سانتوس بازی میکند، سهشنبه شب از روی سکوهای ورزشگاه ویلا بلمیرو پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل دپورتیوو کوئنکا در کوپا سودامریکانا را تماشا کرد؛ دیداری که توجه خبرنگاران را به وضعیت جسمانی او جلب کرد.
نیمار اخیرا در مسابقه مقابل کوریتیبا دچار التهاب در ناحیه ساق پا شد و همین مسئله نگرانیهایی درباره آمادگی او برای جام جهانی ایجاد کرد. با این حال، او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت پایش گفت: «اینجاست، کاملا سالم!»
وقتی خبرنگاران از او پرسیدند آیا این مشکل میتواند برای حضورش در جام جهانی دردسرساز شود، نیمار با لحنی تند پاسخ داد: «مشکل چیه؟» او با این پاسخ کوتاه تلاش کرد به شایعات درباره احتمال غیبتش در جام جهانی پایان دهد.
با وجود اطمینان خاطر نیمار، کادر پزشکی تیم ملی برزیل قصد دارد با احتیاط بیشتری او را آماده مسابقات کند. بر اساس گزارشها، کارلو آنچلوتی و تیم پزشکی برزیل قرار است پس از حضور نیمار در کمپ تمرینی گرانخا کوماری در تروپولیس، برنامهای اختصاصی برای آمادهسازی او تدوین کنند تا فشار تمرینات باعث تشدید مشکل ساق پایش نشود.
وینیسیوس جونیور تأکید کرد که قصد دارد تمام دوران حرفهایاش را در رئال مادرید سپری کند، اما در عین حال گفت نه او و نه باشگاه عجلهای برای تمدید قرارداد ندارند؛ قراردادی که تابستان ۲۰۲۷ به پایان میرسد.
ستاره ۲۵ ساله برزیلی در گفتوگو با کاسیمیرو میگل، خبرنگار مشهور برزیلی، رئال مادرید را «باشگاه رویاهایش» توصیف کرد و گفت از اینکه در این سن به یکی از کاپیتانهای تیم تبدیل شده، احساس غرور میکند.
وینیسیوس گفت: «هرگز خودم را دور از رئال مادرید تصور نکردهام. از هر لحظهای که اینجا هستم لذت میبرم، چون این باشگاه رویای من است. میخواهم تمام عمرم را اینجا بازی کنم، اما برای تمدید قرارداد هم عجلهای ندارم.»
او ادامه داد: «قرارداد ما تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و تا آن زمان فرصت زیادی برای صحبت با باشگاه وجود دارد. رئال مادرید آرامش دارد، من هم آرامش دارم. رئیس باشگاه به من اعتماد دارد و من هم به او اعتماد دارم. همین.»
وینیسیوس بهتازگی هشتمین فصل حضورش در رئال مادرید را پشت سر گذاشته؛ فصلی که در آن ۲۲ گل زد و ۱۰ پاس گل داد، اما رئال فصل را بدون کسب جام بزرگ به پایان رساند و در لالیگا با اختلاف هشت امتیاز پایینتر از بارسلونا نایبقهرمان شد. این دومین فصل پیاپی بود که تیم مادریدی از فتح جامهای اصلی بازماند.
در ماههای اخیر گزارشهایی درباره اختلاف نظر وینیسیوس با ژابی آلونسو منتشر شده بود. طبق گزارش «اتلتیک»، این بازیکن در مقطعی به فلورنتینو پرس گفته بود تا زمانی که آلونسو سرمربی تیم باشد قراردادش را تمدید نخواهد کرد. با این حال، رابطه او با آلوارو آربلوا بهتر توصیف شده و قرار است رئال مادرید تابستان امسال سرمربی جدیدی انتخاب کند. رسانهها از ژوزه مورینیو بهعنوان یکی از گزینههای جدی نیمکت رئال نام بردهاند.
وینیسیوس در بخش دیگری از صحبتهایش اشاره کرد که دوست دارد پیش از پایان دوران فوتبالش به فلامنگو، باشگاه دوران کودکیاش، بازگردد. او گفت: «برمیگردم، اما نه حالا. نمیخواهم وقتی خیلی پیر شدم برگردم. دلم برای فلامنگو تنگ شده؛ شاید سه یا چهار سال دیگر، اما فعلاً نه.»
وینیسیوس یکی از چهرههای اصلی تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ تیمی که کارلو آنچلوتی، سرمربی سابق رئال مادرید، هدایتش را بر عهده دارد.
آرینا سابالنکا، زن شماره یک تنیس جهان، که به دلیل استفاده از جواهرات ۱۰۰ هزار دلاری در رولان گاروس به ریاکاری متهم شده، اعلام کرد سبک زندگی مجلل او مانع تلاشش برای بهبود وضعیت مالی تنیسبازان کمدرآمد نیست.
ماجرا از جایی آغاز شد که این تنیسباز بلاروسی در نخستین مسابقه خود با دو گردنبند و گوشوارههای الماس به ارزش ۱۰۰ هزار دلار وارد زمین شد.
این موضوع بلافاصله جنجالبرانگیز شد؛ زیرا ارزش این جواهرات تقریبا با جایزه ۹۴ هزار دلاری رقیب شکستخورده او در همان مسابقه برابری میکرد.
از آنجا که سابالنکا یکی از چهرههای اصلی اعتراض به توزیع ناعادلانه درآمدها در تورنمنتهای بزرگ است، برخی رسانهها و منتقدان او را به رفتار ریاکارانه متهم کردند.
سابالنکا در کنفرانس خبری این اتهام را رد کرد و گفت ثروت شخصیاش ارتباطی به این مبارزه ندارد.
او با اشاره به درآمد ۱۵ میلیون دلاری خود در فصل گذشته گفت هدفش حمایت از بازیکنان ردههای پایینتر، نسل جدید و تنیسبازان آسیبدیدهای است که برای بقا در دنیای حرفهای تنیس تلاش میکنند.
او همچنین گفت استفاده از جواهرات به او حس خوبی میدهد و به کیفیت بازیاش کمک میکند.
روزنامه آس اسپانیا در گزارشی نوشت باشگاه رئال مادرید در آستانه ثبت یک رکورد مالی بیسابقه در تاریخ ورزش جهان قرار دارد.
بر اساس پیشبینیهای اولیه، درآمد کهکشانیها در سال جاری از مرز ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو عبور کرده است؛ رقمی که تاکنون هیچ باشگاه ورزشی در جهان به آن دست نیافته است.
رئال مادرید که طبق آمار «دلویت» سه فصل متوالی پردرآمدترین باشگاه جهان بوده، بخش عمده این موفقیت را مدیون جهش چشمگیر در بخش تجاری است.
مادریدیها در فصل ۲۵-۲۰۲۴ با رشد ۲۳ درصدی، ۵۹۴ میلیون یورو از بازاریابی و فروش محصولات باشگاه درآمد کسب کردند. همچنین بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو باعث شد درآمد ورزشگاه به ۲۳۳ میلیون یورو برسد.
حضور در جام جهانی باشگاهها با هدایت ژابی آلونسو و صعود به یکچهارم نهایی اروپا با آربلوآ نیز به این سودآوری کمک کرد.
«آس» در پایان گزارش خود نوشت مادریدیها با تمدید قرارداد با شرکت هواپیمایی امارات تا سال ۲۰۳۱ و مذاکره با آدیداس، به دنبال افزایش ارزش اسپانسرهای پیراهن خود به ۳۰۰ میلیون یورو در سال هستند.