رسانههای لبنانی: اسرائیل شهرکهایی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد
رسانههای لبنانی گزارش دادند که اسرائیل شهرکهای شحور و صریفا در شهرستان صور در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت درباره میزان منابع مالی مورد مذاکره روایتهای متفاوتی مطرح است و مقامهای جمهوری اسلامی رقم این منابع را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کردهاند، اما به گفته آمریکاییها، فقط ۱۲ میلیارد دلار آن هم در قطر است.
او افزود قرار بوده این پول از مسیر روسیه به ایران منتقل شود، اما آمریکا مانع شده و در حال حاضر همان حدود ۱۲ میلیارد دلار در قطر باقی مانده است.
بخشایش اردستانی همچنین گفت آمریکا از حمله قبلی دستاوردی نداشته و به همین دلیل بعید است بار دیگر به سمت اقدام نظامی برود.
او افزود استیو ویتکاف و جرد کوشنر در دوحه و امارات متحده عربی هتل دارند که در جریان جنگ قبلی آسیبی به آنها وارد نشد، اما به آنها پیام داده شده در صورت آغاز جنگ، هتلهایشان میتواند هدف قرار گیرد.
او افزود: «دو خلبان آمریکایی که جریان رویداد اصفهان حضور داشتند از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.»
بخشایش اردستانی، درباره سخنان دونالد ترامپ درباره نجات خلبانان، گفت: «این سخنان تلاشی برای پنهان کردن شکست آمریکا بود.»
مصطفی پور رمضان، ۴۴ ساله، شامگاه جمعه ۱۹ دی در شهرک جهاننما کرج با شلیک گلوله کشته شد. او که پدر سه فرزند بود، بر اثر اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او حدود ساعت ۷:۳۰ شب و پس از شنیدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده گفت که بازمیگردد، اما به دست ماموران کشته شد.
به گفته شاهدان، مصطفی پور رمضان با تیر جنگی از پشت سر هدف قرار گرفت و بر زمین افتاد. شدت تیراندازی اجازه کمکرسانی به او را نداد و به مدت یکساعت و نیم در محل حادثه رها شد. مصطفی در نهایت به درمانگاه منتقل شد اما به دلیل خونریزی شدید جان خود را از دست داد.
بنا به گزارشها، پیکر او ابتدا در سردخانه بیمارستان امام علی نگهداری شد و خانواده پس از دو تا سه روز پیگیری توانستند آن را تحویل بگیرند. محل دفن مصطفی پوررمضان در گلزار شهدای کلاک بالای کرج تعیین و در همان محل به خاک سپرده شد.
حاضران در محل خبر دادند فضای آرامستان امنیتی بود و ماموران مسلح و لباس شخصی در محل حضور داشتند. این ماموران با ایجاد فضای رعب تلاش میکردند مانع سر دادن شعارهای اعتراضی از سوی خانوادهها شوند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دیدار و درباره راههای پایان دادن به جنگ ایران گفتوگو کرد.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد در صورت آغاز مجدد درگیریها، واکنش جمهوری اسلامی «شدیدتر از گذشته» خواهد بود.
او گفت: «جمهوری اسلامی برای جنگ آماده است و در صورت حمله دوباره آمریکا یا اسرائیل، اهداف مورد نظر را از پیش شناسایی کرده است. حملات احتمالی تهران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت و شامل غافلگیری و تاکتیکهای جدید میشود.»
شکارچی تهدید کرد در صورت حمله مجدد، دامنه درگیریها ممکن است از منطقه فراتر برود.
او ادامه داد: «اگر در جریان جنگ مانع صادرات نفت شوند، جمهوری اسلامی از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.»
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند تاکنون دستکم ۳۸ معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
