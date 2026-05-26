بازداشت عباس یحییبیگی، بازیکن پیشین آلومینیوم و نساجی در اعتراضات دی ۱۴۰۴
براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عباس یحییبیگی، فوتبالیست اراکی و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران از زمان اعتراضات دیماه پارسال در بازداشت بهسر میبرد.
براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عباس یحییبیگی، فوتبالیست اراکی و بازیکن پیشین لیگ برتر فوتبال ایران از زمان اعتراضات دیماه پارسال در بازداشت بهسر میبرد.
همزمان، میلاد زنیدپور و بختیار رحمانی، دو ملیپوش پیشین فوتبال، در استوریهای اینستاگرامی خود خبر دادهاند که این ورزشکار به «محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.»
یحییبیگی متولد ۱۳۶۸ در اراک است و سابقه عضویت در تیمهای آلومینیوم، نساجی مازندران، فولاد خوزستان و نفت مسجدسلیمان را هم در کارنامه دارد.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در حاشیه رونمایی از سه کتاب گفت: «بروید تاریخ بخوانید، در تاریخ ایران به باسوادی امام و آقا نداشتیم، بسیار کتابخوان و باسواد بودند.» او همچنین درباره جنگ با آمریکا گفت: «ما با اینها جنگ داریم الان هم نشود بعد از جام جهانی میآیند.»
دبیر در وصف کتابخوانی خود گفت: «ذهنم را با اطلاعات الکی پر نمیکنم، فضای مجازی را دنبال نمیکنم که وقتم گرفته نشود و همه به خاطر این کتاب هاست که خواندم.»
او گفت: «من در ایام قهرمانی با دو دست زیر میگرفتنم و با دو دست زیر گرفتن را از تیمور لنگ یاد گرفتم. او با دو دست شمشیر میزد. این کتاب را میخواندم که با دو دست روی اسب شمشیر میزد.»
رییس فدراسیون فوتبال با اعتراف به سرسپردگی خود به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «شب به شب اخبار را میدیدم و آقا تکلیف را مشخص میکرد. نتیجه هم گرفتیم هر جا حرف گوش کردیم عاقبت به خیری بود هم در سیاست و هم در ورزش. من محو در آقا بودم، اما الان ولی فقیه و امام ما آقا مجتبی است.»
او گفت: «مردم ترکیه آمال شان را در آلمان دنبال میکنند، ایرانیها هم در امریکا. کاش صداوسیما برنامه درست کند که امریکا چطور است، مثل کوه یخی که نیمی از آن داخل آب است. هیچ جای دنیا ایران نمیشود. قدرش را بدانید.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از صدور حکم اعدام برای غلامرضا خانی شکرآب خبر داد؛ ورزشکار پیشین امامای، مربی و داور بینالمللی این رشته که به «همکاری با اسرائیل» و «هدایت شبکه خرابکاری» متهم شده است.
فارس با روایتی کلی از روند بازداشت او مدعی شده خانی شکرآب «سرپل عملیاتی موساد» بوده و پس از انتقال به ایران، در دادگاه به اعدام محکوم شده است.
با این حال، تاکنون جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، زمان و محل محاکمه، دسترسی او به وکیل انتخابی و مستندات پرونده منتشر نشده است.
منابع مطلع پیشتر گفته بودند خانی شکرآب، متولد ۱۳۷۱، پیش از بازداشت در ترکیه زندگی میکرد و حدود یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
گفته میشود حکم اعدام او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است.
انتشار خبر حکم اعدام او، بهویژه پس از انتقال اخیرش از اوین به زندان قزلحصار، نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع این حکم را افزایش داده است.
باشگاه اینتر میامی اعلام کرد مصدومیت لیونل مسی جدی نیست و این ستاره ۳۸ ساله تنها از «خستگی و فشار عضلانی در همسترینگ پای چپ» رنج میبرد.
مسی در جریان پیروزی ۶ بر ۴ اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در امالاس، پس از احساس درد در پشت پای چپ خود، در دقیقه ۷۳ تعویض شد.
با توجه به شرایط سنگین و بارانی زمین، این تعویض یک اقدام احتیاطی بود و ستاره آرژانتینی بدون مشکل و بهطور طبیعی زمین را ترک کرد.
نتایج آزمایشها نشان میدهد که برخلاف نگرانیهای اولیه، هیچگونه پارگی عضلانی رخ نداده است.
این خبر بسیار خوبی برای آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است.
آلبیسلسته با الجزایر، اردن و اتریش همگروه است، از ۱۶ ژوئن رقابت خود را آغاز میکند. با تأیید نهایی کادر پزشکی، انتظار میرود مسی، برنده هشت توپ طلا، ششمین جام جهانی خود را تجربه کند.
فیفا رسماً تأیید کرد که به دلیل تنشهای خاورمیانه و مسائل امنیتی، کمپ تمرینی تیم ملی ایران در جام جهانی از آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل شده است.
اصرار فدراسیون فوتبال برای سفر با پرواز تحریمشده «ایرانایر» به آمریکا و همچنین نگرانی از حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مقابل کمپ تیم ملی از دلایل این جابهجایی است.
ملیپوشان باید برای دیدار با نیوزیلند (۲۶ خرداد) و بلژیک (۳۱ خرداد) در لسآنجلس و بازی با مصر (۶ تیر) در سیاتل وارد خاک آمریکا شوند.
از سوی دیگر، کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، روز دوشنبه اعلام کرد دولت او موافقت کرده به تیم فوتبال ایران اجازه دهد در طول رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک اقامت داشته باشد.
به گفته او آمریکا تمایلی نداشته است که تیم فوتبال ایران در این کشور اقامت داشته باشد.
این روایت متفاوت از ادعای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال است که پیشتر گفته بود تغییر کمپ از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک برای حل مشکل ویزا بوده است.
تیم بسکتبال نیویورک نیکس با درخشش ستارههای خود و پیروزی قاطع ۱۳۰ بر ۹۳ مقابل کلیولند کاوالیرز در بازی چهارم، مقتدرانه بر سکوی قهرمانی کنفرانس شرق ایستاد و برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ راهی فینال انبیای شد.
شاگردان مایک برون در این مسابقه کاملاً برتر از حریف ظاهر شدند؛ به طوری که شش بازیکن نیویورک موفق به کسب امتیاز دورقمی شدند.
در این میان، کارل-آنتونی تاونز با ثبت دبل-دبل (۱۹ امتیاز و ۱۴ ریباند) و جالن برانسن با کسب ۱۵ امتیاز، نقشی کلیدی ایفا کردند.
برانسن در پایان این دیدار به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) فینال کنفرانس شرق انتخاب شد.
در سمت مقابل، تلاشهای دانوان میچل و کسب ۳۱ امتیاز او نیز نتوانست مانع از این شکست تحقیرآمیز کلیولند شود.
نیکس که اکنون روی دور ۱۱ برد پیاپی در پلیآف قرار دارد، باید تا ۳ ژوئن منتظر بماند تا حریفش در فینال از میان دو تیم اکلاهماسیتی تاندر یا سنآنتونیو اسپرز مشخص شود.
نماینده نیویورک انگیزه زیادی دارد تا پس از ۵۳ سال، دوباره جام قهرمانی را بالای سر ببرد.