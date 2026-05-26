رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: تا منافع جمهوری اسلامی تامین نشود، هیچ اقدامی انجام نمیشود
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مذاکرات با آمریکا، گفت: «تا زمانی که منافع کامل جمهوری اسلامی تامین نشود، هیچ اقدامی انجام نخواهد شد و مجلس مسائل را با حساسیت دنبال میکند.»
او افزود: «مردم نگران نباشند، مسئولان با دقت در حال رصد و بررسی همه موضوعات هستند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «روند فعلی ادامه دارد و اگر اقدامات اعتمادساز آمریکا نتایج ملموس داشته باشد، ممکن است زمینه برای گامهای بعدی فراهم شود.»
در پی یک هفته اعتراضات کارگری در بندر امام و ماهشهر، فرمانداری و مسئولان اداره کار دستور بازگشت به کار بیش از ۶۰ نفر از کارگران اخراجی دو واحد صنعتی در این شهرها را صادر کردند.
ایلنا به نقل از «منابع کارگری» نوشت پس از یک هفته تجمع کارگران در مقابل دفتر شرکت و فرمانداری بندرامام، در جلسه یکشنبه فرماندار و سایر مسئولان شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت پتروناد و مدیرکل کار بندر امام «دستوری تنظیم و ابلاغ شد» مبنی بر اینکه کارگران اخراجی «باید ظرف ۲۴ ساعت به کار برگردند.»
همچنین در پی جلسه بررسی مشکلات کارگران قراردادی شرکت پایانهها و مخازن ماهشهر از سوی شورای تامین شهرستان ماهشهر، دستور بازگشت به کار هشت کارگر اخراجی در سریعترین زمان ممکن صادر شد.
این جلسه پس از سه روز اعتراضات صنفی کارگران قراردادی این شرکت برگزار شد.
گروه جهانی بیتیاس در مراسم امسال جوایز موسیقی آمریکا در لاسوگاس، برنده جایزه هنرمند سال شد. این گروه برای کسب عنوان هنرمند سال با هنرمندان مطرحی چون بد بانی، برونو مارس، تیلور سوئیفت، هری استایلز، لیدی گاگا، جاستین بیبر، کندریک لامار، مورگان والن و سابرینا کارپنتر رقابت کرد.
این دومین بار است که بیتیاس این جایزه را دریافت میکند. آنها نخستین بار در سال ۲۰۲۱ برنده این جایزه شدند و این اولین باری بود که هنرمندان آسیایی در این مراسم که بر اساس رای هواداران برگزار میشود، برنده میشد.
اعضای گروه شامل آرام، جین، شوگا، جیهوپ، جیمین، وی و جونگ کوک همگی برای دریافت جایزه در مراسم حضور داشتند. آنها بهتازگی دومین اجرای خود از چهار شب کنسرت پیاپی و کاملا فروختهشده در ورزشگاه الیجنت در لاسوگاس را به پایان رسانده بودند.
این گروه از هواداران خود که با نام «آرمی» شناخته میشوند، قدردانی کرد. آرام در سخنرانی خود به جمعیت تشویقکننده گفت: «افتخار بزرگی است که پس از پایان خدمت نظامی همه اعضا، بار دیگر این جایزه ارزشمند را دریافت میکنیم.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارشها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار داراییهای تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این ادعاها را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در ایکس نوشت: «گزارشهایی که میگویند قطر ۱۲ میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کند، درست نیست.»
او گفت این ادعاها از سوی طرفهایی منتشر میشود که در پی تضعیف «تلاشهای دیپلماتیک کنونی برای ثبات و کاهش تنش منطقهای» هستند.
الانصاری افزود نقش میانجیگری قطر در کنار شرکای منطقهای «بهخوبی تثبیت شده و بهصورت عمومی مستند شده است» و این گزارشها تلاشی برای آسیب زدن به اعتبار دوحه بهعنوان «تسهیلکننده مورد اعتماد بینالمللی صلح» است.
رویترز نوشت نخستوزیر اسرائیل به نزدیکانش گفته است که اسرائیل اکنون توان چندانی برای تاثیرگذاری بر تصمیمهای دونالد ترامپ درباره ایران ندارد. همزمان، رهبر مخالفان اسرائیل، جزئیات توافق در حال شکلگیری را «نگرانکننده» و ناشی از ناتوانی نتانیاهو در اثرگذاری بر روند مذاکرات خواند.
خبرگزاری رویترز، دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام اسرائیلی آگاه از گفتوگوها نوشت نتانیاهو در گفتوگو با نزدیکانش ابراز نگرانی کرده که اسرائیل در عمل از روند مذاکرات مربوط به توافق اولیه برای توقف جنگ با جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و دیگر توان چندانی برای اثرگذاری بر تصمیمگیریهای ترامپ در جریان مذاکرات ندارد.
از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، دوشنبه در جمع خبرنگاران توافق در دست بررسی میان آمریکا و حکومت ایران را نگرانکننده خواند و گفت چنین تفاهمنامهای هیچیک از اهداف اسرائیل در جنگ را محقق نمیکند. او که از منتقدان سرسخت نتانیاهو و حزب حاکم اسرائیل است، نخستوزیر این کشور را متهم کرد که نتوانسته بر شکلگیری توافقی بهتر اثر بگذارد.
لاپید گفت: «این توافق برای اسرائیل بد است، برای منطقه بد است، برای شهروندان ایران بد است.»
لاپید ضمن قدردانی از ترامپ برای همراهی با اسرائیل در آغاز جنگ، از نتانیاهو به دلیل ناتوانی در تاثیرگذاری بر آمریکا انتقاد کرد و گفت توان اسرائیل برای اثرگذاری بر تصمیمهای واشینگتن به پایینترین سطح رسیده است.
او تاکید کرد اسرائیل «کشوری مستقل» است و نباید به «دولت دستنشانده» تبدیل شود.
طبق گزارش، رویترز تفاهم مورد مذاکره شامل بازگشایی تنگه هرمز در برابر پایان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا است و سپس مذاکرات درباره مسائل هستهای ادامه خواهد یافت.
منابع ایرانی نیز به این رسانه گفتهاند که در مراحل بعدی مذاکرات، ممکن است «فرمولهای قابل اجرا» برای حل اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران پیدا شود؛ از جمله رقیقسازی این مواد زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی.
رویترز نوشت با وجود اینکه توافق احتمالی هنوز نگرانیهای اسرائیل درباره برنامه هستهای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را برطرف نکرده، نتانیاهو در تماسهای اخیر خود با ترامپ تلاش کرده بر حق اسرائیل برای ادامه عملیات نظامی علیه تهدیدهای منطقهای، بهویژه در لبنان، تاکید کند.
آسوشیتدپرس و سیبیاس عصر دوشنبه چهارم خرداد به نقل از دو مقام منطقهای آگاه به مذاکرات و یک مقام آمریکایی گزارش دادند که واشینگتن و تهران به توافقی نزدیک شدهاند که بازگشایی تنگه هرمز، معافیت تحریمی برای فروش نفت ایران و واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را شامل میشود.
تماسهای تلفنی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ و نتانیاهو در یک هفته گذشته دستکم سه بار تلفنی گفتوگو کردهاند.
ترامپ پس از نخستین تماس، در پاسخ به خبرنگاران درباره نتانیاهو گفت: «او مرد بسیار خوبی است و هر کاری بخواهم انجام خواهد داد.»
پس از سومین تماس، دفتر نتانیاهو اعلام کرد دو طرف درباره تفاهمنامه بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات آینده درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردهاند.
نتانیاهو گفت او و ترامپ توافق دارند هر توافق نهایی باید شامل برچیدن تاسیسات غنیسازی ایران و خارج کردن مواد غنیشده از خاک این کشور باشد.
رویترز همچنین نوشت ظهور این توافق احتمالی در شرایط حساسی برای نتانیاهو رخ داده است؛ زمانی که او در آستانه انتخابات سراسری قرار دارد و نظرسنجیها از احتمال شکست او حکایت دارند.
منتقدان نخستوزیر کنونی اسرائیل بر این باورند که او نتوانسته اهداف اعلامشده جنگ، از جمله تضعیف کامل توان هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تغییر حکومت ایران را محقق کند.
این دو رسانه دوشنبه چهارم خرداد در گزارشهایی جداگانه به نقل از مقامهایی که نخواستند نامشان فاش شود، جزئیاتی مشابه از محتوای تفاهمنامهای که اکنون میان طرفها در دست بررسی است، منتشر کردند.
سیبیاس نوشت این تفاهمنامه شامل «تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران» بر اساس ساز و کاری خواهد بود که هر دو طرف در مذاکرات آتی بر سر آن به توافق برسند.
این منابع همچنین تایید کردند که تفاهمنامه کنونی بازگشایی فوری تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هستهای را شامل میشود.
یکی دیگر از مفاد این تفاهمنامه به نوشته سیبیاس «بررسی مسائل مربوط به داراییهای مالی مسدودشده ایران و تحریمها علیه حکومت» در مذاکرات آتی «بر اساس پایبندی ایران به موارد پیشین» اعلام شده است.
دو مقام منطقهای آگاه همچنین اعلام پایان تمام تنشهای نظامی در تمام جبههها از جمله لبنان و تمدید ۶۰ روزه آتشبس را دیگر بندهای تفاهمنامه کنونی عنوان کردند، اما این دو مورد مورد تایید مقام ارشدی که با سیبیاس گفتوگو کردند، قرار نگرفت.
محل اختلاف: لبنان
در گزارش آسوشیتدپرس نیز یکی از محورهای اصلی توافق، پایان کامل جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، عنوان شد.
هر دو مقام منطقهای به این رسانه گفتند که پیشنویس توافق شامل پایان درگیری میان اسرائیل و حزبالله و همچنین تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه است؛ موضوعی که به نوشته آسوشیتدپرس به حمایت تهران از نیروهای نیابتی، از جمله شورشیان حوثی در یمن، حماس در غزه و گروههای مسلح شیعه در عراق اشاره دارد.
یکی از این مقامهای منطقهای به آسوشیتدپرس گفت که آمریکا میخواهد اسرائیل برای پاسخ دادن به آنچه تهدیدهایی در لبنان میداند، دست باز داشته باشد، اما جمهوری اسلامی در برابر این خواسته مقاومت میکند. مقام آمریکایی نیز در این باره گفت که تفاهمنامه کنونی حق اسرائیل برای اقدام در برابر تهدیدهای فوری در چارچوب دفاع از خود را تضمین خواهد کرد.
این اختلاف در حالی گزارش شده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه چهارم خرداد روند مذاکرات با جمهوری اسلامی را «بهخوبی در حال پیشرفت» توصیف کرد که یا به یک «توافق بزرگ برای همه» منجر میشود یا «اصلا هیچ توافقی در کار نخواهد بود».
او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر توافق در کار نباشد، به بزرگتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری به میدان نبرد باز میگردیم اما هیچکس چنین چیزی را نمیخواهد.»
بازگشایی هرمز و فروش نفت در مرکز تفاهم
مقامهای منطقهای به آسوشیتدپرس گفتند که بر اساس توافق در حال شکلگیری، تنگه هرمز همزمان با پایان دادن آمریکا به محاصره بندرهای ایران، بهتدریج بازگشایی خواهد شد. این محاصره که از ۷ اردیبهشت آغاز شده، صادرات نفت ایران و ورود ارز به اقتصاد این کشور را محدود کرده است.
یکی از این مقامها که در جریان مذاکرات قرار گرفته است، گفت که آمریکا از طریق معافیتهای تحریمی به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد نفت خود را بفروشد. به گفته این مقام، کاهش تحریمها و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در یک دوره ۶۰ روزه مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
در بخش هستهای، مقامهای منطقهای گفتند که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی، با واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده خود موافقت خواهد کرد.
به گفته یکی از مقامها، بخشی از این مواد احتمالا رقیق خواهد شد و بخش دیگر به کشوری ثالث منتقل میشود. روسیه برای دریافت این ذخایر اعلام آمادگی کرده است.
یک مقام آمریکایی نیز تایید کرده در صورت خودداری جمهوری اسلامی از واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده، هیچگونه کاهش تحریمی اعمال نخواهد شد.
با این حال، چند موضوع کلیدی همچنان حلنشده باقی ماندهاند؛ از جمله اینکه آیا جمهوری اسلامی اجازه غنیسازی اورانیوم خواهد داشت یا نه، سطح مجاز غنیسازی چه خواهد بود و سرنوشت برنامه موشکی ایران چگونه تعیین میشود.
ایران اینترنشنال یکشنبه سوم خرداد در خبری اختصاصی به نقل از یک منبع آگاه به مذاکرات نوشت که مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیششرط پیشبرد گفتوگوها با ایالات متحده اعلام کردهاند.
صبح دوشنبه رسانهها از سفر رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و پس از آن عزیمت محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به قطر خبر دادند.