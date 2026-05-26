در حال حاضر، نیروهای ناتو در هر سه کشور بالتیک و همچنین شمال لهستان تحت فرماندهی یک مقر چندملیتی واحد در شهر شچچین لهستان قرار دارند.

به‌نوشته رویترز تغییر برنامه‌ریزی‌شده، اهمیت راهبردی کشورهای بالتیک را برجسته می‌کند؛ منطقه‌ای که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در کانون توجه قرار گرفته است.

یک مقام نظامی به رویترز گفت که اختصاص یک سپاه دوم به این منطقه به ناتو اجازه می‌دهد «نیرو را با سرعت و در مقیاس بالا» وارد میدان کند و این اقدام به محدود بودن عمق راهبردی و آسیب‌پذیری این منطقه پاسخ می‌دهد.

زمانی که یک سپاه به‌طور کامل عملیاتی شود، معمولا فرماندهی سه لشکر، یا حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار نیرو را بر عهده دارد. در زمان صلح، این ساختار معمولا به‌صورت یک چارچوب فرماندهی حداقلی، با قابلیت‌هایی تخصصی مانند توپخانه، پدافند هوایی و خدمات پزشکی، وجود دارد تا در صورت نیاز امکان استقرار سریع نیروها فراهم شود.

به‌گفته منابع نظامی، آلمان و هلند در هماهنگی با ناتو توافق کرده‌اند که «سپاه آلمان-هلند» مستقر در شهر مونستر آلمان را به دفاع از لتونی و استونی اختصاص دهند.

متحدان اروپایی در شرایطی مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بر عهده می‌گیرند که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بارها آنها را به دلیل حمایت ناکافی از جمله در جنگ ایران، به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و اخیرا اعلام کرده است که واشنگتن پنج هزار نیروی خود را از آلمان خارج خواهد کرد.

رویترز به‌نقل از منابع خود که نامشان را اعلام نکرد با اشاره به توانایی‌های حیاتی مانند توپخانه دوربرد، پدافند هوایی، مهندسی و خدمات پزشکی، گزارش داد که این توافق، آخرین مانع یعنی کمبود نیروهای وابسته به سطح سپاه را برطرف کرده است.

به گفته منابع، آلمان و هلند اکنون به همراه سایر شرکا اقدام به تقویت این نیروها خواهند کرد.

هنوز مشخص نیست این تصمیم چه زمانی اجرایی می‌شود و در صورت بروز درگیری، چه تعداد نیرو تحت فرماندهی این ساختار جدید قرار خواهند گرفت.

وزارت دفاع هلند اعلام کرد که اختصاص این سپاه «در حال بررسی‌های بیشتر» است و از ارائه جزییات خودداری کرد. وزارت دفاع آلمان نیز با اشاره به هماهنگی‌های جاری با ناتو، از اظهارنظر خودداری کرد.

ناتو اعلام کرد بعدا در این باره واکنش نشان خواهد داد.

مقام‌های ناتو سال‌هاست درباره افزایش تهدید از سوی روسیه هشدار می‌دهند و می‌گویند مسکو ممکن است از سال ۲۰۲۹ به بعد توان انجام یک حمله گسترده به خاک کشورهای عضو را داشته باشد.

روسیه این ادعاها را رد کرده و ناتو را به افزایش تنش‌ها از طریق گسترش به مناطق همجوار متهم می‌کند.