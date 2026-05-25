تجمع اعتراضی ایرانیان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم
همزمان با ادامه تجمعهای اعتراضی ایرانیان در اروپا، گروهی از معترضان یکشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند.
مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
همزمان با ادامه تجمعهای اعتراضی ایرانیان در اروپا، گروهی از معترضان یکشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند.
مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
روزنامه نیویورکپست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد نهایی شدن توافق صلح با حکومت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته زمان ببرد.
بر اساس این گزارش، اگر تهران به شروط تعیینشده از سوی دونالد ترامپ پایبند نماند، رییسجمهوری آمریکا ممکن است از این توافق خارج شود.
این مقام آمریکایی افزود پس از آنکه ترامپ اعلام کرد مذاکرات درباره جنگ و برنامه هستهای جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده، شرایط داخلی حکومت ایران روند دستیابی به توافق را کند کرده است.
به گفته او، ممکن است چند روز طول بکشد تا متن نهایی توافق به دست مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برسد.
برخی رسانهها نیز گزارش دادند خامنهای در مکانی نامعلوم مخفی شده و دسترسی مقامهای جمهوری اسلامی به او دشوار است.
مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران حدود هفت روز طول خواهد کشید و ایالات متحده تنها زمانی تحریمها را لغو خواهد کرد که ایران اورانیوم غنیشده خود را تحویل دهد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بامداد دوشنبه چهارم خرداد به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی اکبری فیضآبادی را «یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان» معرفی کرد و نوشت او «نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تامین امنیت و همچنین مراکز خدماتی داشت».
«محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت»، «حمله به فرمانداری نائین»، «استفاده از سلاح کلت کمری» و «اقدام به شلیک به سمت ماموران» از اتهامات این زندانی سیاسی اعلام شده است.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، صبح دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق «همچنان پیش میرود».
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مصاحبه با خبرنگاران در جریان سفرش به هند گفت در مورد «توانایی ایران برای باز کردن» تنگه هرمز و «ورود به مذاکراتی واقعی، مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هستهای»، پیشنهادی «نسبتا محکم» روی میز است.
روبیو اضافه کرد: «امیدواریم که بتوانیم آن را عملی کنیم. این طرح در خلیج فارس و در سطح جهانی از حمایت زیادی برخوردار است.»
به گفته وزیر خارجه آمریکا، هر کشوری درک میکند که «این نهتنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد».
روبیو بار دیگر تاکید کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عجلهای برای رسیدن به توافق ندارد.
او در پاسخ به انتقادها گفت: «رییسجمهور توافق بدی نخواهد کرد؛ بنابراین باید دید چه پیش میآید. ما پیش از بررسی گزینههای دیگر، به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.»
به گزارش روزنامه اورشلیمپست، مقامهای اسرائیلی هشدار دادهاند که توافق در حال شکلگیری بین حکومت ایران و ایالات متحده «یک توافق بد» است و به تهدیدات کلیدی تهران فراتر از برنامه هستهایاش نمیپردازد.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه اورشلیمپست گفت: «چارچوب توافق خوب نیست و حتی اگر توافق نهایی امضا شود و تمام اورانیوم غنیشده از ایران خارج شود، که یک "اگر" بزرگ است، این توافق به موضوع برنامه موشکی ایران یا شبکه نیروهای نیابتی منطقهای آن نمیپردازد.»
بر اساس این گزارش، مقامها در اورشلیم همچنین نگرانند که این توافق، آزادی عمل اسرائیل در لبنان و همچنین توانایی این کشور برای اقدام علیه تهدیدهای جمهوری اسلامی در سراسر منطقه را محدود کند.
اورشلیمپست افزود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، عصر یکشنبه گروه کوچکی از وزیران و مقامات ارشد امنیتی را برای بحث در مورد توافق در حال شکلگیری فراخواند.
شبکه خبری سیانان گزارش داد بر اساس پیشنویس توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف ۶۰ روز فرصت خواهند داشت تا این توافق را نهایی کنند. همچنین، کاهش تحریمها منوط به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا از سوی تهران شده است.
یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتوگو با سیانان تاکید کرد: «تا زمانی که گرد و غبار [اورانیوم] تحویل داده نشود، خبری از پول نخواهد بود.»