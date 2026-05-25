او گفت: «آمریکا موظف است همه شرایط لازم را برای حضور بدون مشکل تیم ملی فوتبال ایران فراهم کند.»

بقایی درباره تغییر کمپ تیم ملی گفت: «تصمیمی که فدراسیون فوتبال گرفته، در هماهنگی کامل با فیفا، فدراسیون فوتبال مکزیک و با طرف‌های ذی‌ربط آمریکایی بوده، تا مانع ایجاد مشکل برای تیم ملی شوند.»

روز شنبه، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال خبر داد که کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک تغییر کرده و به گفته او با این تغییر، مشکل ویزا برطرف می‌شود.