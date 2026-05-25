سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: نباید دستاوردهای هستهای را دودستی تقدیم کنیم
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تاکید بر حفظ توان هستهای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هستهای تعهدی بپذیرد که به تضعیف قدرت بازدارندگیاش منجر شود.
او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن «هزینه زیادی» پرداخت کرده است، «دودستی تقدیم دشمن کند».
رضایی توان هستهای را «دارایی استراتژیک» خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد «حریصتر» کند.