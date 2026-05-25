او همچنین گفت که آمریکا برای تیم ملی ویزای مولتی صادر خواهد کرد.

ممبینی درباره ابهامات مربوط به صدور ویزا و تغییر کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک گفت: «چون کمپ ما در کشور مکزیک است، ویزای ما به‌صورت مولتی خواهد بود. این موضوع با کمیته برگزاری مسابقات و وزارت خارجه آمریکا در حال هماهنگی است.»

او گفت: «این‌طور نیست که ابتدا ویزا صادر شود و سپس ما فهرست را بر اساس آن تغییر دهیم. آنها منتظرند فهرست اصلی ما ارائه شود و احتمالاً پس از آن ویزاها صادر خواهد شد.»

دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره وضعیت بازی تدارکاتی با پورتوریکو، که قرار بود چند روز پیش از جام جهانی و در آمریکا برگزار شود، گفت: «بازی با پورتوریکو قطعی شده بود، اما قرارداد ما برای برگزاری در شهر توسان بود. چون دیگر به آنجا نمی‌رویم، در حال مکاتبه هستیم تا بازی را در تیخوانا برگزار کنیم. امیدواریم مشکلی پیش نیاید.»