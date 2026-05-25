ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که این کشور در گفتوگوها با ایالات متحده برای گسترش تولید سامانههای دفاع موشکی پیشرفت چندانی نداشته و در حال همکاری با اروپا برای حل این مساله است.
زلنسکی، دوشنبه چهارم خرداد در یک پیام ویدیویی گفت: «متاسفانه، مدتهاست که هیچ پیشرفتی با آمریکا در مورد گسترش تولید سامانههای ضدبالستیک حاصل نشده است. به همین دلیل تلاش میکنیم تولید سامانههای ضد موشک بالستیک خودمان را در اروپا و به اندازه کافی تسریع کنیم.»
زلنسکی گفت اوکراین همچنان با ایالات متحده درباره نحوه کمک به کییف در تماس است و رهبری آمریکا در این حمایتها حیاتی است.او از امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، برای نقشی که در توسعه این سامانهها ایفا کرده است، تشکر کرد و گفت اروپا در تامین مالی برای خرید سلاحها نقش اساسی دارد.
رییسجمهوری اوکراین گفت: «اروپا از نظر مالی به ما کمک میکند، اما رهبری ایالات متحده نیز بهشدت لازم است. امروز بسیار، بسیار مهم است که این را بگوییم.»
او همچنین گفت ابتکارات دیپلماتیک تحت رهبری آمریکا برای حرکت به سمت یک توافق در جنگ بیش از چهار ساله میان اوکراین و روسیه متوقف شده، زیرا تمرکز بیشتری بر جنگ با ایران وجود دارد.
زلنسکی هفته گذشته گفته بود که انتظار دارد پیشنهادهای جدید آمریکا درباره نحوه پیشبرد مذاکرات ارائه شود.
تلاشهای میانجیگری آمریکا تاکنون نتوانسته به پایان جنگ منجر شود. هر دو طرف یکدیگر را به تشدید درگیری متهم میکنند و اوکراین قصد دارد نیروهای بیشتری به مناطق شمالی اعزام کند تا با آنچه برنامه روسیه برای یک حمله جدید میداند مقابله کند.
ادامه درگیریها
همزمان با این اظهارات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور دوشنبه به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اطلاع داده است که مسکو تصمیم دارد به اهدافی در کییف که با ارتش اوکراین مرتبط هستند، حمله کند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت این وزارتخانه آمده است که لاوروف در تماس تلفنی با روبیو گفت این اقدام در واکنش به «ادامه حملات تروریستی رژیم کییف علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در خاک روسیه» انجام میشود.
در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای مسلح روسیه «حملات سیستماتیک به تاسیساتی را در کییف آغاز میکنند که برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین استفاده میشوند، همچنین مراکزی که تصمیمهای مربوطه در آنها گرفته میشود.»
پیشتر آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به تهدیدهای مسکو درباره حملات به کییف، گفت متحدان اوکراین نباید در برابر «باجخواهی روسیه» تسلیم شوند.
سیبیها دوشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر با شرکای خود در حال گفتوگو هستیم که نیازی نیست در برابر این باجخواهی روسیه تسلیم شد.»
باشگاه آث میلان پس از ناکامی در راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا، ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی و همچنین ایگلی تاره، مدیر ورزشی خود را اخراج کرد. این باشگاه پرافتخار و بحرانزده در وبسایتش اعلام کرد، جورجو فورلانی، مدیرعامل و جفری مونکادا، مدیر فنی نیز باید از سمت خود کنار بروند.
میلان در هفته پایانی فصل، پس از شکست خانگی ۲ بر ۱ برابر کالیاری، از رتبههای سهمیه لیگ قهرمانان سقوط کرد و در نهایت در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در بیانیه باشگاه آمده است: «شکست ناامیدکننده دیشب این فصل را به یک ناکامی آشکار تبدیل کرد. اکنون زمان تغییرات و بازسازماندهی عمیق در بخش ورزشی باشگاه فرا رسیده است.»
این دومین جدایی آلگری از میلان است. او در دوره نخست حضورش بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ هدایت روسونری را بر عهده داشت و در سال ۲۰۱۱ قهرمان سریآ شد.
او برای فصل ۲۶–۲۰۲۵ به میلان بازگشت و در ۴۲ مسابقه به طور میانگین ۱.۸۱ امتیاز کسب کرد.
تاره نیز که در دهه ۱۹۹۰ بهعنوان بازیکن حرفهای از جمله برای فورتونا دوسلدورف و کایزرسلاترن بازی کرده بود، تنها از تابستان گذشته سمت مدیر ورزشی میلان را بر عهده گرفته بود.
سمافور، رسانه دیجیتال آمریکایی، گزارش داد که یک استارتاپ دفاعی آمریکایی و شرکتی متعلق به عربستان سعودی در چارچوب یک سرمایهگذاری مشترک، در حال ساخت کارخانهای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادهای رزمی مشابه پهپادهای «شاهد» ساخت جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه چهارم خرداد انتشار یافت، پروژه ساخت این تاسیسات نظامی از سوی شرکت مشترک دفاعی «اسآر۲ وکتور» اجرا میشود که در همکاری میان شرکت «وکتور دیفنس» مستقر در ایالت یوتا در آمریکا و استارتاپ سعودی «اسآر۲ دیفنس سیستمز» شکل گرفته است.
این کارخانه پهپاد تهاجمی یکطرفه «اسکایوسپ» را تولید خواهد کرد؛ پهپادی انتحاری که شرکت وکتور توسعه داده و میتواند اهدافی را تا فاصله ۱۵۰۰ کیلومتری، تقریبا معادل فاصله ساحل شمالشرقی عربستان سعودی تا تهران، هدف قرار دهد.
لوسین زایگلر، مدیر ارشد راهبردی و از بنیانگذاران اسآر۲، به سمافور گفت: «اسکایوسپ پهپادی است که میتواند توازن [قوا] را برقرار کند و توان بازدارندگی عربستان سعودی را افزایش دهد.»
زایگلر جزئیاتی درباره ظرفیت تولید کارخانه ارائه نکرد، اما گفت تولید آن «در مقیاسی عملیاتی و متناسب با نیازهای بازدارندگی راهبردی» عربستان سعودی خواهد بود. او همچنین از اعلام زمان آغاز تولید و میزان سرمایهگذاری خودداری کرد.
اسآر۲ وکتور هم برای بازار داخلی عربستان سعودی و هم برای صادرات به کشورهای متحد ریاض، پهپاد تولید خواهد کرد.
سمافور نوشت که انتظار میرود کشورهای خلیج فارس در پی جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند، زیرا به دنبال تقویت امنیت و بازدارندگی خود در برابر حملات احتمالی آینده هستند.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین بودجههای دفاعی جهان را دارد، اما تقریبا تمام تجهیزات نظامی خود را وارد میکند. این کشور هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰، نیمی از نیازهای دفاعی خود را بومیسازی و درون کشور تولید کند.
طبق آمارهای رسمی و تجمیع دادههای وزارت دفاع عربستان، این کشور در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۰۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و متحدان شبهنظامیاش در منطقه قرار گرفته است.
گزارشها حاکی است که تنها تا ۲۰ فروردین، دستکم ۱۰۴ موشک بالستیک و ۹۱۶ پهپاد انتحاری در آسمان عربستان رهگیری و منهدم شد.
این حجم از تهدیدها، نیاز ریاض به فناوریهای نوین و امتحانپسداده سامانههای ضدپهپادی را بیش از پیش برجسته کرده است.
خبرگزاری رویترز اوایل اردیبهشت در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوریهای ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی پرداخت.
طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش ایالات متحده در هفتههای منتهی به انتشار گزارش سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی موسوم به «اسکای مپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» مستقر کرد.
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در نخستین روزهای اردیبهشت برای دومین بار طی یک ماه به عربستان سعودی رفت و با مقامهای عالیرتبه عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کرد.
زلنسکی در بدو ورود به جده با انتشار پیامی تاکید کرد که پس از کسب تضمینهای مالی از رهبران اروپا، اکنون اولویت او پیشبرد توافقات امنیتی، انرژی و زیرساختی با ریاض است.
او پیشتر گفته بود که کارشناسان نظامی اوکراینی در جریان جنگ در چندین کشور خاورمیانه مستقر شده و با استفاده از سامانههای پدافندی، پهپادهای ساخت ایران را با موفقیت سرنگون کردهاند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفت «هادیان سیاسی» باید «روایت پیروزی ملت ایران» را برای جامعه بازگو کنند و افزود دشمن پس از شکست در میدان، تلاش میکند در جامعه «اختلاف، تردید و سستی» ایجاد کند.
او گفت: «اگر مجاهدت در میدان نباشد، دشمن شکست نمیخورد.»
معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: «دشمنی که در میدان شکست خورده است تلاش میکند در جامعه اختلاف، تردید، ابهام و سستی ایجاد کند.»