زلنسکی، دوشنبه چهارم خرداد در یک پیام ویدیویی گفت: «متاسفانه، مدت‌هاست که هیچ پیشرفتی با آمریکا در مورد گسترش تولید سامانه‌های ضدبالستیک حاصل نشده است. به همین دلیل تلاش می‌کنیم تولید سامانه‌های ضد موشک بالستیک خودمان را در اروپا و به اندازه کافی تسریع کنیم.»

زلنسکی گفت اوکراین همچنان با ایالات متحده درباره نحوه کمک به کی‌یف در تماس است و رهبری آمریکا در این حمایت‌ها حیاتی است.او از امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، برای نقشی که در توسعه این سامانه‌ها ایفا کرده است، تشکر کرد و گفت اروپا در تامین مالی برای خرید سلاح‌ها نقش اساسی دارد.

رییس‌جمهوری اوکراین گفت: «اروپا از نظر مالی به ما کمک می‌کند، اما رهبری ایالات متحده نیز به‌شدت لازم است. امروز بسیار، بسیار مهم است که این را بگوییم.»

او همچنین گفت ابتکارات دیپلماتیک تحت رهبری آمریکا برای حرکت به سمت یک توافق در جنگ بیش از چهار ساله میان اوکراین و روسیه متوقف شده، زیرا تمرکز بیشتری بر جنگ با ایران وجود دارد.

زلنسکی هفته گذشته گفته بود که انتظار دارد پیشنهادهای جدید آمریکا درباره نحوه پیشبرد مذاکرات ارائه شود.

تلاش‌های میانجی‌گری آمریکا تاکنون نتوانسته به پایان جنگ منجر شود. هر دو طرف یکدیگر را به تشدید درگیری متهم می‌کنند و اوکراین قصد دارد نیروهای بیشتری به مناطق شمالی اعزام کند تا با آنچه برنامه روسیه برای یک حمله جدید می‌داند مقابله کند.

ادامه درگیری‌ها

همزمان با این اظهارات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور دوشنبه به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اطلاع داده است که مسکو تصمیم دارد به اهدافی در کی‌یف که با ارتش اوکراین مرتبط هستند، حمله کند.

در بیانیه منتشرشده در وب‌سایت این وزارتخانه آمده است که لاوروف در تماس تلفنی با روبیو گفت این اقدام در واکنش به «ادامه حملات تروریستی رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در خاک روسیه» انجام می‌شود.

در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای مسلح روسیه «حملات سیستماتیک به تاسیساتی را در کی‌یف آغاز می‌کنند که برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شوند، همچنین مراکزی که تصمیم‌های مربوطه در آن‌ها گرفته می‌شود.»

پیشتر آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به تهدیدهای مسکو درباره حملات به کی‌یف، گفت متحدان اوکراین نباید در برابر «باج‌خواهی روسیه» تسلیم شوند.

سیبیها دوشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر با شرکای خود در حال گفت‌وگو هستیم که نیازی نیست در برابر این باج‌خواهی روسیه تسلیم شد.»

نیروهای امدادی اوکراین دوشنبه در کی‌یف مشغول رسیدگی به پیامدهای حملات یکشنبه روسیه بودند که دو کشته و ۹۱ زخمی بر جا گذاشت.

مسکو یکشنبه یک موشک هایپرسونیک «اورشنیک» را نزدیک کی‌یف شلیک کرد که سومین استفاده از این سلاح با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در جنگ اوکراین است.

رییس‌جمهوری اوکراین گفت حدود ۳۰۰ نقطه در کی‌یف آسیب دیده‌اند، از جمله موزه تازه‌افتتاح‌شده یادبود فاجعه هسته‌ای چرنوبیل که به‌شدت تخریب شده است.

در همین حال، اوکراین نیز به حملات خود علیه زیرساخت‌ها و دارایی‌های صنعتی روسیه ادامه داد. در منطقه بلگورود روسیه، یک مرد کشته و یک نفر زخمی شد و حمله موشکی و پهپادی باعث قطع آب و برق شد.

چهار نفر، از جمله دو نوجوان، در شهر هورلیوکا تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین کشته شدند.