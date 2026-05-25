داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که یک نفتکش گاز طبیعی مایع دوشنبه از تنگه هرمز به سمت پاکستان در حرکت بود، در حالی که یک ابرنفتکش حامل نفت خام عراق به مقصد چین، شنبه پس از حدود سه ماه سرگردانی، خلیج فارس را ترک کرد.

این کشتی‌ها جزو معدود ابرنفتکش‌هایی هستند که این ماه از طریق مسیری ترانزیتی که ایران به کشتی‌ها دستور استفاده از آن را داده است، از خلیج فارس خارج می‌شوند. هفته گذشته، سه نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) با ۶ میلیون بشکه نفت خام به چین و کره جنوبی رفتند.

داده‌های کشتیرانی ال‌اس‌ای‌جی (LSEG) و کپلر (Kpler) نشان داد که نفتکش حامل گاز مایع فویریت دوشنبه از تنگه هرمز عبور می‌کند و انتظار می‌رود سه‌شنبه محموله خود را در پاکستان تخلیه کند.

این کشتی که با پرچم باهاما حرکت می‌کرد، حدود ۲۸ مارس، هشتم فروردین، در بندر راس‌لفان قطر گاز مایع بارگیری کرد. شرکت کشتیرانی میتسویی او. اس. کی. لاینز (MOL) ژاپن (9104.T) که مالک کشتی فویریت است، برای اظهار نظر در خارج از ساعات اداری در دسترس نبود.