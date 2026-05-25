روزنامه نیویورک‌پست به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد نهایی شدن توافق صلح با حکومت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته زمان ببرد.

بر اساس این گزارش، اگر تهران به شروط تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ پایبند نماند، رییس‌جمهوری آمریکا ممکن است از این توافق خارج شود.

این مقام آمریکایی افزود پس از آنکه ترامپ اعلام کرد مذاکرات درباره جنگ و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده، شرایط داخلی حکومت ایران روند دستیابی به توافق را کند کرده است.

به گفته او، ممکن است چند روز طول بکشد تا متن نهایی توافق به دست مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برسد.

برخی رسانه‌ها نیز گزارش دادند خامنه‌ای در مکانی نامعلوم مخفی شده و دسترسی مقام‌های جمهوری اسلامی به او دشوار است.

مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران حدود هفت روز طول خواهد کشید و ایالات متحده تنها زمانی تحریم‌ها را لغو خواهد کرد که ایران اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهد.