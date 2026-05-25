رسانه سپاه پاسداران: امارات میکوشد مانع تبدیل بندر گوادر به «رقیبی» برای دبی شود
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد اتاق بازرگانی ایران و پاکستان «کارشکنی» امارات متحده عربی را عامل کندی «پروژه سیپک» میداند.
به گزارش این رسانه حکومتی، مقامهای اتاق بازرگانی معتقدند امارات تلاش میکند مانع تبدیل بندر گوادر به «رقیبی» برای دبی شود.
فارس افزود: «سیپک، پروژه ۱۵ ساله چین و پاکستان، قرار است تا ۲۰۳۰ تکمیل شود و ایالتهای بلوچستان، پنجاب، سند و خیبر را پوشش دهد. ایران نیز به دنبال اتصال ریلی چابهار، زاهدان و میرجاوه به این کریدور است؛ مسیری راهبردی برای تجارت با چین که ایران به شاهراه منطقه تبدیل میکند.»
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیحی درباره چگونگی «کارشکنی» امارات در روند پیشبرد پروژه سیپک ارائه نکرد.