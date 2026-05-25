شگفتی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶؛ برای نخستینبار بدون حتی یک بازیکن از رئال مادرید
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا امروز فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. فهرستی که هسته اصلی تیم قهرمان یورو را حفظ کرده، اما شگفتی بزرگی دارد؛ برای نخستینبار در تاریخ حضور اسپانیا در جامهای جهانی، حتی یک بازیکن از رئال مادرید حضور ندارد.
ستون اصلی تیمی که یورو ۲۰۲۴ را فتح کرد، همچنان شالوده تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل میدهد.
بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیس، دنی اولمو و لامین یامال همچنان مهرههای کلیدی تیم محسوب میشوند.
با این لیست، برای نخستینبار در ۹۲ سال حضور اسپانیا در جام جهانی، هیچ نمایندهای از پرافتخارترین باشگاه این کشور در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت. در عوض بارسلونا، قهرمان دو فصل اخیر لالیگا، ۸ نماینده در ترکیب دارد.
جام جهانی پیش رو هفدهمین حضور اسپانیا در این رقابتها خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا البته در یورو ۲۰۲۰ نیز هیچ بازیکنی از رئال مادرید را به همراه نداشت، اما در ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۴ سه بازیکن از این باشگاه حضور داشتند.
دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، شانس حضور در جام جهانی را داشت؛ او در اردوی دو ماه پیش با تیم تمرین کرد و البته ۹۰ دقیقه هم به میدان رفت. اما نامش در لیست نهایی سرمربی نیست.
هویسن تابستان گذشته با انتقالی ۵۰ میلیون پوندی از بورنموث به رئال مادرید پیوست و در نخستین فصل حضورش در برنابئو، در مجموع ۴۰ بازی در تمامی رقابتها انجام داد. رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون کسب جامی بزرگ به کار خود پایان داد.
هویسن که در ردههای پایه برای هلند بازی کرده بود، در سال ۲۰۲۴ تابعیت ورزشی خود را به اسپانیا تغییر داد و سال بعد نخستین بازی ملیاش را انجام داد. او تاکنون هفت بازی ملی انجام داده
لوئیس دلا فوئنته گفته فرم فعلی و آمادگی بدنی بازیکنان را در اولویت قرار داده است؛ تصمیمی که باعث غیبتهای قابل توجه و در عین حال دعوت از چهرههایی شد که در طول فصل درخشیدند.
در دروازه، خط دفاع و خط میانی، ساختار تیم بسیار آشنا باقی مانده است. در خط حمله نیز اسپانیا روی سرعت، خلاقیت و استعدادهای جوان برای رقابت در بالاترین سطح حساب باز کرده است.
اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی با کیپورد، عربستان سعودی و اروگوئه همگروه است.
اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
روزنامه گاردین، شامگاه یکشنبه، سوم خرداد، در گزارشی به روزهای باشکوه منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا و وداع احساسی هواداران با این سرمربی بزرگ پرداخته است.
طرفداران سیتی، در بازی خداحافظی پپ مقابل استونویلا به مردی ادای احترام کردند که آنها را به کهکشانی برد که تنها تعداد انگشتشماری از تیمهای فوتبال جهان توانستهاند آن را تجربه کنند.
هواداران با تکرار این جمله که «او برای همیشه رئیس ما خواهد بود»، از پپ قدردانی کردند.
سوفی هوپ، یکی از هواداران قدیمی منچسترسیتی، احساس خود را با گریه و اندوه شدید توصیف میکند. فضای اطراف ورزشگاه اتحاد آکنده از حس فقدان است؛ غمی که همه میدانستند روزی فرا میرسد، اما اطلاع از آن هم از تلخیاش کم نمیکند.
مدیران باشگاه شاید نظر دیگری داشته باشند، اما این باشگاهی است که پپ گواردیولا در طول ۱۰ سال گذشته آن را از نو ساخت.
این دوران برای منچسترسیتی یک عصر طلایی و درخشان بود؛ باشگاهی که در دوران مدرن، روزگار سیاه و سختی را هم پشت سر گذاشته است. سقوط به دسته سوم فوتبال انگلستان در استوک و شکستهای پیاپی در زمین منچستریونایتد و یورکسیتی، اکنون به خاطراتی دور تبدیل شدهاند.
فرآیند تغییر و تحول باشگاه حتی پیش از ورود گواردیولا در یک دهه قبل آغاز شده بود و همه چیز بر اساس نیازها و خواستههای او شکل گرفت. با پخش شدن آهنگهای خاطرهانگیز باشگاه، بازیکنانی مانند ایلکای گوندوگان، ادرسون و فرناندینیو دوباره به میدان آمدند.
سوفی هوپ میگوید که پیوند او با سیتی فراتر از فوتبال است و این باشگاه را بخشی از دیانای و خانواده خود میداند. پپ گواردیولا سطح بینظیری از لذت، هیجان، شادی و افتخار را برای این باشگاه به ارمغان آورد.
این هوادار یادآوری میکند که جانشین گواردیولا، اولین مربی خواهد بود که پدرش که در سال ۲۰۲۱ درگذشت، او را نخواهد دید. با این حال، شادی و خوشبختی عظیمی که پپ به زندگی او و شهر منچستر بخشید، هرگز تکرار یا فراموش نخواهد شد.
گواردیولا یک سفر جادویی و شگفتانگیز را برای سیتی خلق کرد. او هواداران پرشمار تیم را به سفرهای همراه با پیروزی در ورزشگاه رئالمادرید و بسیاری دیگر از تاریخیترین استادیومهای اروپا برد.
سیتی در این مسابقات نه تنها برنده شد، بلکه برتری کامل خود را به رخ کشید. خاطرهانگیزترین آنها شب فینال استانبول بود؛ جایی که سیتی اولین جام لیگ قهرمانان اروپا را با گل رودری در یک بازی نفسگیر مقابل اینترمیلان به دست آورد.
اندی هوپر، یکی دیگر از هواداران، میگوید پپ ما را به کهکشانی برد که کمتر تیمی آن را تجربه میکند.
او دوران کودکی خود و تماشای بازیها به همراه پدربزرگش در ورزشگاه «مین روت» را به یاد میآورد؛ دورانی که تیم حتی به یک نیمهنهایی مهم هم نمیرسید و به دسته اول سقوط کرد. پدربزرگش همیشه میگفت که آنها روزی بازخواهند گشت و اکنون اندی پسر هفتسالهاش را به استانبول برد تا اوج دوران پپ و ثبت سهگانه تاریخی را تماشا کند.
پپ فقط یک سرمربی نبود، او یکی از خود هواداران بود که با تمام وجود شهر را دوست داشت و در برابر هر هجومی از تیم دفاع میکرد. او مسیر باشگاه را از پایینترین نقطه در دوران «پیتر سوئیلز» به بالاترین و عجیبترین قلههای موفقیت رساند.
موفقیتهای ورزشی سبک زندگی مردم را تغییر میدهد. گواردیولا کیفیت زندگی دهها هزار نفر را با سبک بازی زیبا و بالا بردن جامها بهبود بخشید. همه مردم این شهر، این «منچستری کاتالونیایی» را پذیرفتند؛ مردی که عاشق منچستر بود، در مرکز شهر زندگی میکرد، با برادران گالگر دوست شد و به فرهنگ محلی احترام میگذاشت.
هوپ اشاره میکند که دیگران مورینیو را «آقای خاص» مینامیدند، اما او هرگز به پای پپ نمیرسد؛ چرا که پپ واقعاً منچستر را به عنوان شهر خود در آغوش کشید.
بسیاری از عاشقان گواردیولا در سکوهای توسعهیافته ضلع شمالی ورزشگاه که به افتخار او نامگذاری شده است، مستقر شدند. این اتفاق به ثبت رکورد حضور ۶۰,۳۳۲ تماشاگر در ورزشگاه اتحاد کمک کرد که وداعی شایسته بود.
باشگاه روز یکشنبه از این سکوها رونمایی کرد و قرار است مجسمهای نیز در محوطه ورزشگاه نصب شود تا نام این مربی را برای همیشه ماندگار کند.
تمام اقلام یادگاری مربوط به گواردیولا، از پرچمها گرفته تا شالگردنها، به فروش میرسیدند. گروهی از هواداران در سکوی شرقی با تیشرتهایی ظاهر شدند که روی آنها عبارت «سپاس پپ» به زبان مادری او، یعنی کاتالونیایی، نقش بسته بود.
نقاشی دیواری بزرگی از چهره گواردیولا روی دیوار خانهای روبروی ورزشگاه کشیده شده است و هیچ شانسی برای فراموش شدن او وجود ندارد.
هواداران احتمالاً به دنبال پیدا کردن همان ساحلی خواهند بود که گواردیولا قرار است تابستان را در آنجا سپری کند؛ آنها حتی با پرتاب کردن توپهای ساحلی در ورزشگاه، آغاز زندگی جدید او را شبیهسازی کردند.
گواردیولا خودش باید دستمال به همراه میآورد، زیرا چشمان او زمانی که برناردو سیلوا، دیگر اسطوره در حال رفتن باشگاه را در آغوش کشید، پر از اشک شد. او بدون داشتن دستمال، مجبور شد اشکهایش را با تیشرت مخصوص خود پاک کند.
این بازیکن پرتغالی با تشویق ایستاده تماشاگران و تونل افتخار بازیکنان دو تیم مواجه شد. گواردیولا وقتی این بازیکن وفادار ۹ فصل اخیر را بغل کرد، تازه متوجه عمق ماجرا شد. اندکی بعد، جان استونز نیز با همین تشویق ایستاده و تونل افتخار روبهرو شد.
شعار «ما گواردیولا را داریم» بارها در ورزشگاه طنینانداز شد و سرمربی تیم در حالی که برای آخرین بار این جو را تجربه میکرد، اشک ریخت. ماه آبی منچستر در دوران گواردیولا به بالاترین نقطه خود رسید؛ این ماه دوباره طلوع خواهد کرد اما هرگز به این درخشندگی نخواهد بود.
گواردیولا صحبتهای خود را اینگونه پایان داد: «در سالهای آینده، اگر من را در آمریکا، اروپا یا هر جای دیگری دیدید و هوادار منچسترسیتی بودید، بیایید و مرا در آغوش بکشید. من به آن نیاز خواهم داشت.» هواداران نیز به این آغوش نیاز خواهند داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود درباره ویزای اعضای تیم ملی فوتبال گفت: «طرف ما فیفاست. سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا، هیچ هدف دیگری جز شرکت در مسابقات جام جهانی ندارد. برگزارکننده فیفاست و بر اساس قواعد فیفا عمل میشود.»
او گفت: «آمریکا موظف است همه شرایط لازم را برای حضور بدون مشکل تیم ملی فوتبال ایران فراهم کند.»
بقایی درباره تغییر کمپ تیم ملی گفت: «تصمیمی که فدراسیون فوتبال گرفته، در هماهنگی کامل با فیفا، فدراسیون فوتبال مکزیک و با طرفهای ذیربط آمریکایی بوده، تا مانع ایجاد مشکل برای تیم ملی شوند.»
روز شنبه، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال خبر داد که کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک تغییر کرده و به گفته او با این تغییر، مشکل ویزا برطرف میشود.
عبدالکریم حسینزاده، معاون مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به یادداشت سردار آزمون، او را «سرمایه ملی» خواند و خواستار بازگشت سردار به تیم ملی فوتبال شد: «هرکس نام ایران را بالاتر از گلایههای شخصی مینشاند، بخشی از سرمایه ملی ماست.»
سردار آزمون چهار روز پیش در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تا امروز از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم دريغ نكردم. هر جايی كه فوتبال بازی كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.»
او همچنین نوشت: «من هميشه با افتخار برای تيم ملی كشورم بازی كردم. وقتی میبرديم، به خودم و همتيمیهام افتخار می كردم و وقتی نمیبرديم مثل همه آنها ناراحتترين آدم دنيا بودم. من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شايسته كشورم ايران.»
درحالی که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی هنوز فهرست نهایی تیم ملی را اعلام نکرده است، روزنامه فرهیختگان خواستار عذرخواهی سردار آزمون برای بازگشت به تیم ملی شده است.
این روزنامه امروز در یادداشتی نوشت: «این بازگشت مقدمه میخواهد و مقدمهاش هم چندان دشوار نیست. سردار قبل از هر چیزی باید «مسئولیت» رفتارش را بپذیرد. موضوعی که در نوشتههای مجازی اخیرش دیده نمیشود. اگر هم قرار به بازگشت او باشد، همه منتظر شنیدن یک عذرخواهی واقعی و صادقانه هستند.»
تیم سانآنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما در بازی چهارم فینال کنفرانس غرب انبیای، اوکلاهوماسیتی تاندر را در خانه با نتیجه ۱۰۳ بر ۸۲ شکست داد. دو تیم اکنون در مجموع سری به تساوی ۲-۲ رسیدهاند و دیدار بعدی آنها بامداد چهارشنبه برگزار خواهد شد.
ویکتور ومبانیاما، ستاره فرانسوی سانآنتونیو، با کسب ۳۳ امتیاز، ۸ ریباند و ۵ پاس گل نقش بسزایی در این پیروزی قاطع داشت.
او در ثانیههای پایانی نیمه نخست، با یک شوت دیدنی از میانه زمین، تماشاگران را به وجد آورد و سانآنتونیو را با برتری ۵۰ بر ۳۸ راهی رختکن کرد.
بازیکنان سانآنتونیو از همان ابتدا بازی را تهاجمی آغاز کردند و در کوارتر سوم فاصله را به ۲۵ امتیاز افزایش دادند.
تیم اوکلاهوماسیتی تاندر، مدافع عنوان قهرمانی، در این مسابقه کاملاً تسلیم دفاع فشرده اسپرز شد.
برنده بازی پنجم که در اوکلاهوما برگزار میشود، شانس بسیار بالایی برای صعود به فینال رقابتها خواهد داشت.
کیمی آنتونلی، راننده ایتالیایی تیم مرسدس در مسابقات فرمول یک، با پیروزی در گرندپری کانادا چهارمین برد متوالی خود در این فصل را جشن گرفت. آنتونلی با توجه به کنارهگیری همتیمیاش، جورج راسل، در دور سیام به دلیل نقص فنی موتور، کار سختی برای رسیدن به پیروزی نداشت.
او جایگاهش را در صدر جدول کلی رقابتها مستحکمتر کرد و اختلاف خود را با راسل، نفر دوم، به ۴۳ امتیاز افزایش داد.
آنتونلی به نخستین راننده تاریخ تبدیل شد که چهار برد نخست خود را به صورت متوالی کسب میکند.
لوئیس همیلتون، راننده بریتانیایی فراری با سبقت از ماکس فرستاپن، راننده هلندی ردبول، در دورهای پایانی، رتبه دوم را کسب کرد و فرستاپن نیز سوم شد.