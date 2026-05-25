علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، در مصاحبه با ایلنا، به افزایش ۲۰ درصدی قیمت لبنیات از ابتدای خردادماه اشاره کرد و گفت: «گران شدن لبنیات حتما بر سرانه مصرف مردم تاثیر دارد. البته این گرانی و کاهش سرانه مصرف از قبل هم بوده و همین‌طور این روند ادامه دارد.»

او افزود: «عامل این کار خود دولت بوده است، زیرا دولت شیر خام را در همین دو سه روزه، از کیلویی ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان رسانده است. وقتی دولت مواد اولیه را با این سرعت گران می‌کند نمی‌توانیم توقع داشته باشیم قیمت لبنیات ثابت بماند.»

ظفری نسبت به کاهش سرانه مصرف لبنیات و تعطیلی کارخانه‌های کوچک و متوسط هشدار داد و گفت سرانه مصرف لبنیات در کشور یک‌چهارم میانگین جهانی است.

او ادامه داد: «سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد در سال گذشته ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم بود، ولی در حال حاضر به ۴۰ کیلوگرم رسیده است. در صورتی که سرانه مصرف لبنیات در کشورهای جهان سالی ۱۸۰ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته سالی ۳۶۰ کیلوگرم است.»