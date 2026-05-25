وب‌سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که روح‌الله کرکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش، کیفرخواست پرونده کرکی بابت اتهامات «انتشار و افشای اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «جاسوسی برای اسرائیل و تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی»، «توهین به مقدسات و مقامات» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر و به دادگاه کیفری دو اهواز ارجاع شده بود.

به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی دهم مهر سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. او ۱۴ مرداد سال گذشته به دست نیروهای امنیتی در اندیمشک بازداشت شده بود.

این وب‌سایت اشاره کرد روح‌الله کرکی، برادر امین کرکی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ ۹۶ است، و افزود: «امین کرکی در فروردین ۹۷ پس از بازداشت مجدد، در شرایطی پرابهام درگذشت.»