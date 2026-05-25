معاریو: تهران حاضر نخواهد شد از برنامههای هستهای، موشکی و نیابتی خود دست بکشد
روزنامه معاریو در گزارشی تحلیلی نوشت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ادامه برنامه هستهای و دستیابی به سلاح اتمی داشته باشد، هیچ توافق بینالمللی قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود.
به نوشته این روزنامه، تنها دو راه برای اطمینان از عدم دستیابی تهران به سلاح هستهای وجود دارد؛ نخست، تلاش برای تغییر نظام سیاسی در ایران و دوم، ایجاد «بازدارندگی موثر» به گونهای که رهبران جمهوری اسلامی حتی به ساخت سلاح اتمی فکر نکنند.
معاریو افزود جمهوری اسلامی در پی تشکیل یک «امپراتوری شیعه انقلابی» در منطقه است و به همین دلیل حاضر نخواهد شد از برنامه هستهای، توان موشکی، نیروهای نیابتی و دیگر ابزارهای نفوذ منطقهای خود صرفنظر کند.