سناتور کریس مورفی، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، اعلام کرد اگر توافق با تهران واقعی باشد، از آن استقبال می‌کند.

او در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد که با ادامه جنگ، «آمریکا ضعیف‌تر می‌شود» و نوشت: «پایان دادن به جنگ دراولویت است.»

مورفی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده در مورد مفاد توافق احتمالی افزود: «ما میلیاردها دلار به ایران می‌دهیم تا به جایی که قبل از جنگ بودیم برگردیم. و گزارش‌ها حاکی از آن است که این توافق ممکن است حق ایران برای کنترل تنگه هرمز را تثبیت کند.»

او در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز احتمال داد که تهران «تمام مسائل هسته‌ای را به تعویق می‌اندازد» و در خصوص احتمال لغو تحریم‌ها هم اضافه کرد که در این صورت،‌ «اهرم کمتری برای وادار کردن آن‌ها [جمهوری اسلامی] به دادن امتیاز بیشتر در مذاکرات آینده داریم.»

مورفی برخلاف سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مورد نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی، افزود: «ایران هنوز برنامه موشک‌های بالستیک و پهپاد خود را دارد. آنها هنوز نیروی دریایی دارند که می‌تواند تنگه هرمز را ببندد. یک رژیم تندرو هنوز در راس امور است.»