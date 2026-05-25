حسین شریعتمداری: بازگشایی تنگه هرمز به معنای خلع سلاح جمهوری اسلامی است
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، با اشاره به مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن نوشت: «ترجمه و معنای واقعی گشایش تنگه هرمز، خلع سلاح جمهوری اسلامی در مقابل تجاوز و حملات نظامی و اقتصادی و سیاسی دشمنان است.»
او افزود: «گشایش تنگه هرمز حذف یکی از اصلیترین موانع پیشروی دشمن برای حمله به کشور خواهد بود.»
او ادامه داد: «متاسفانه مسئولان و دستاندرکاران گفتوگو و تبادل پیام با آمریکا، از نتیجه گفتوگوهای انجامشده گزارش دقیق و یا اطلاعات چندانی به افکار عمومی نمیدهند.»