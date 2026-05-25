ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دوره جنگ نظامی، تاکتیک ما چشم در مقابل چشم بود؛ در جنگ دیپلماتیک، اقدام در مقابل اقدام است.»

او با تکرار لفاظی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «بلوف رییس‌جمهور شکست‌خورده را باور نکنید، زمان به ضرر آمریکایی‌هاست.»

رضایی ادامه داد: «اگر توافق می‌خواهند، مذاکره کنند. اگر بنزین ۶ دلاری می‌خواهند، بایستند و بلوف بزنند تا علف زیر پایشان سبز شود. ایران زیر بار زور و تهدید نمی‌رود.»