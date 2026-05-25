واکنشها در لبنان به توافق احتمالی تهران و واشینگتن
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، ابراز امیدواری کرد هرگونه توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توقف کامل جنگ در لبنان منجر شود.
می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، ابراز امیدواری کرد هرگونه توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به توقف کامل جنگ در لبنان منجر شود.
می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
در پی حمله پهپادی از لبنان به شمال اسرائیل، ارتش اسرائیل برای ساکنان شهر صور و مناطق اطراف آن در جنوب لبنان هشدار تخلیه فوری صادر کرد.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، در ایکس نوشت: «به دنبال نقض آتشبس از سوی حزبالله، ارتش اسرائیل در ساعات آینده ناچار خواهد بود با شدت علیه زیرساختهای وابسته به این گروه در شهر صور و اردوگاههای اطراف آن اقدام کند.»
او افزود: «از ساکنانی که ساختمانهایشان بعدا در نقشه با رنگ قرمز مشخص خواهد شد، درخواست میشود برای حفظ امنیت خود فورا خانههایشان را تخلیه کنند، زیرا ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیرنظامیان را ندارد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دوحه حضور دارند.
بر اساس این گزارش، این دو مقام حکومت ایران قرار است در چارچوب رایزنیها برای دستیابی به توافق با واشینگتن، با محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار و گفتوگو کنند.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «در کاشان سر هر چهارراه و میدان چادر زدهاند و به زنها و بچهها تیراندازی و کار با تفنگ یاد میدهند.»
او افزود: «دارند از بچهای که باید از این مسائل دور باشد، سوءاستفاده ابزاری میکنند و افکار و روحیاتش را خراب میکنند.»
صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ فروند شناور در تماس با «نیروی دریایی سپاه و دیگر مسئولان و مراجع دریایی کشور»، خواستار دریافت «اجازه عبور» از تنگه هرمز شدند.
بر اساس این گزارش، «اجازه تردد» این شناورها در هر دو مسیر ورودی و خروجی تنگه هرمز صادر شد.
صدا و سیما افزود همچنین پنج ابرنفتکش «با اجازه کشورمان و به ویژه نیروی دریایی سپاه» از این گذرگاه عبور کردند.
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا امروز فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. فهرستی که هسته اصلی تیم قهرمان یورو را حفظ کرده، اما شگفتی بزرگی دارد؛ برای نخستینبار در تاریخ حضور اسپانیا در جامهای جهانی، حتی یک بازیکن از رئال مادرید حضور ندارد.
ستون اصلی تیمی که یورو ۲۰۲۴ را فتح کرد، همچنان شالوده تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل میدهد.
بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیس، دنی اولمو و لامین یامال همچنان مهرههای کلیدی تیم محسوب میشوند.
با این لیست، برای نخستینبار در ۹۲ سال حضور اسپانیا در جام جهانی، هیچ نمایندهای از پرافتخارترین باشگاه این کشور در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت. در عوض بارسلونا، قهرمان دو فصل اخیر لالیگا، ۸ نماینده در ترکیب دارد.
جام جهانی پیش رو هفدهمین حضور اسپانیا در این رقابتها خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا البته در یورو ۲۰۲۰ نیز هیچ بازیکنی از رئال مادرید را به همراه نداشت، اما در ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۴ سه بازیکن از این باشگاه حضور داشتند.
دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، شانس حضور در جام جهانی را داشت؛ او در اردوی دو ماه پیش با تیم تمرین کرد و البته ۹۰ دقیقه هم به میدان رفت. اما نامش در لیست نهایی سرمربی نیست.
هویسن تابستان گذشته با انتقالی ۵۰ میلیون پوندی از بورنموث به رئال مادرید پیوست و در نخستین فصل حضورش در برنابئو، در مجموع ۴۰ بازی در تمامی رقابتها انجام داد. رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون کسب جامی بزرگ به کار خود پایان داد.
هویسن که در ردههای پایه برای هلند بازی کرده بود، در سال ۲۰۲۴ تابعیت ورزشی خود را به اسپانیا تغییر داد و سال بعد نخستین بازی ملیاش را انجام داد. او تاکنون هفت بازی ملی انجام داده
لوئیس دلا فوئنته گفته فرم فعلی و آمادگی بدنی بازیکنان را در اولویت قرار داده است؛ تصمیمی که باعث غیبتهای قابل توجه و در عین حال دعوت از چهرههایی شد که در طول فصل درخشیدند.
در دروازه، خط دفاع و خط میانی، ساختار تیم بسیار آشنا باقی مانده است. در خط حمله نیز اسپانیا روی سرعت، خلاقیت و استعدادهای جوان برای رقابت در بالاترین سطح حساب باز کرده است.
اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی با کیپورد، عربستان سعودی و اروگوئه همگروه است.
اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
دروازهبانان
اونای سیمون (اتلتیک بیلبائو)
داوید رایا (آرسنال)
خوان گارسیا (بارسلونا)
مدافعان
پدرو پورو (تاتنهام)
مارکوس یورنته (اتلتیکو مادرید)
مارک کوکوریا (چلسی)
آلکس گریمالدو (بایر لورکوزن)
پائو کوبارسی (بارسلونا)
آیمریک لاپورت (النصر)
اریک گارسیا (بارسلونا)
مارک پوبیل (اتلتیکو مادرید)
هافبکها
رودری (منچسترسیتی)
مارتین سوبیمندی (آرسنال)
پدری (بارسلونا)
فابیان روئیس (پاریسنژرمن)
گاوی (بارسلونا)
آلکس بائنا (اتلتیکو مادرید)
میکل مرینو (آرسنال)
مهاجمان
لامین یامال (بارسلونا)
دنی اولمو (بارسلونا)
نیکو ویلیامز (اتلتیک بیلبائو)
فران تورس (بارسلونا)
میکل اویارسابال (رئال سوسیداد)
یرمی پینو (کریستال پالاس)
بورخا ایگلسیاس (سلتاویگو)
ویکتور مونیوز (اوساسونا)