ارتش اسرائیل برای ۱۰ شهر و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه فوری صادر کرد.

افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از ساکنان النبطیه التحتا، اللویزه (جزین)، سجد (جزین)، عین قانا، حاروف، زبدین (النبطیه)، کفر رمان، الدویر، عدشیت الشقیف و میدون خواست هرچه سریع‌تر این مناطق را ترک کنند.

ادرعی حزب‌الله را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرد و افزود ارتش اسرائیل ناچار است «با قدرت» به اقدامات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد.

او تاکید کرد ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیرنظامیان را ندارد و از ساکنان خواست دست‌کم تا شعاع یک کیلومتری از این مناطق فاصله بگیرند.

سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل هشدار داد: «هر فردی که در نزدیکی نیروها، تاسیسات یا تجهیزات نظامی حزب‌الله باشد، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

