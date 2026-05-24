محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان در حساب ایکس خود نوشت که تماس تلفنی مهم ترامپ با رهبران پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، مصر، امارات متحده عربی و اردن، گامی مهم به سوی هدف مشترک صلح منطقهای و دستیابی زودهنگام به یک نتیجه دیپلماتیک بود.
وزیر خارجه پاکستان نوشت از تعهد ترامپ به گفتوگو و دیپلماسی و تعامل سازنده مجتبی خامنهای و مقامات جمهوری اسلامی تشکر میکند.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر، ضمن هشدار به آمریکا و اسرائیل درباره پیامدهای هرگونه حمله دوباره به ایران، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارند و هر تعرض تازه با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» روبهرو خواهد شد.
در این پیام، جنگ اخیر با عنوان «جنگ تحمیلی سوم» توصیف شده و آمده است که پس از ۴۰ روز، طرف مقابل به دلیل آنچه سپاه «پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح ایران» خوانده، ناچار به درخواست آتشبس شده است.
سپاه تاکید کرده است: «نیروهای مسلح مقتدر کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند.»
در ادامه این پیام آمده است: «هرگونه تعرض مجدد دشمن، پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقهای و فرامنطقهای در پی خواهد داشت.»
فرماندهی کل سپاه همچنین توسعه توانمندیهای هستهای، موشکی، دفاعی و تهاجمی ایران را عامل تغییر محاسبات دشمنان جمهوری اسلامی دانسته و تاکید کرده است این توانمندیها به تقویت «بازدارندگی ایران» منجر شدهاند.
در بخش دیگری از این پیام، سپاه اعلام کرد: «فتح خرمشهر، الگویی ماندگار برای پیروزی در خرمشهرهای پیش رو و آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل توسط محور مقاومت و مجاهدان جهان اسلام است.»
این اظهارات، تازهترین مورد از تاکید رسمی سپاه بر هدف «نابودی اسرائیل» و پیوند آن با ماموریتهای «محور مقاومت» محسوب میشود؛ موضعی که طی سالهای گذشته بارها از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مطرح شده و از جمله دلایل اعلام شده توسط اسرائیل و آمریکا برای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر است.
این پیام در شرایطی منتشر شده که طی هفتههای اخیر، همزمان با ادامه مذاکرات و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها، مقامهای آمریکایی و اسرائیلی نیز بارها از آمادگی برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی سخن گفتهاند.
دونالد ترامپ اعلام کرد فردی مسلح پس از تبادل آتش با ماموران سرویس مخفی آمریکا در نزدیکی ورودیهای کاخ سفید کشته شده است. مقامهای آمریکایی میگویند در این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شده، اما رییسجمهوری و نیروهای حفاظتی آسیبی ندیدهاند.
پیش از این، آنتونی گوگلیلمی، رییس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا، در بیانیهای اعلام کرده بود مظنون تیراندازی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
به گفته او، این حادثه اندکی پس از ساعت شش عصر شنبه (دوم خرداد) در محدوده خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا رخ داد؛ جایی که فرد مظنون سلاحی را از کیف خود خارج کرده و اقدام به تیراندازی کرد.
گوگلیلمی گفت ماموران سرویس مخفی به تیراندازی پاسخ داده و فرد مهاجم را هدف قرار دادند. این فرد به بیمارستانی در منطقه منتقل شد، اما بعداً مرگ او اعلام شد.
بر اساس این بیانیه، در جریان تیراندازی یک رهگذر نیز بر اثر اصابت گلوله زخمی شده است، اما هیچیک از ماموران سرویس مخفی آسیب ندیدهاند.
رییس ارتباطات سرویس مخفی همچنین تاکید کرد که ترامپ هنگام وقوع حادثه در کاخ سفید حضور داشت، اما این رویداد تاثیری بر افراد تحت حفاظت سرویس مخفی یا فعالیتهای حفاظتی نداشته است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد.