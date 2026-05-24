این دو هنگام فیلمبرداری یک آگهی جام جهانی در لهستان درباره این پروژه گفتوگو کردهاند.
آنها که در دوران حضور ابراهیموویچ در منچستریونایتد به هم نزدیک شدند، اخیراً در ورشو تبلیغی مرتبط با برندی متعلق به فیوری را فیلمبرداری کردند.
به گزارش روزنامه «سان»، گفتوگوها بهسرعت به آینده مورکامب کشیده شد و این دو امکان در دست گرفتن هدایت این باشگاه تازه سقوطکرده به نشنال لیگ را بررسی کردهاند.
گفته میشود مستندی با عنوان «خیزش مورکامب» (Rise of Morecambe) نیز بخشی از این پروژه است. این ایده ظاهراً بهشدت تحت تأثیر موفقیتی است که رایان رینولدز و راب مکالهنی با رکسهام تجربه کردهاند.
فیوری و ابراهیموویچ معتقدند شهرت جهانیشان میتواند توجه مشابهی را به باشگاه لنکشایری در شمالغرب انگلستان جلب کند. منطقهای که خانه تیمهای شناختهشدهای مثل بلکبرن و برنلی است.
«خبر بزرگ در راه است»
فیوری پس از انتشار عکسی در شبکههای اجتماعی در کنار اسپنسر براون، مدیر باشگاه، مقابل یک جت خصوصی با این کپشن: «با من پرواز کن! چند روز کاری. خبر بزرگ در راه است» به شایعات دامن زد.
ابراهیموویچ نیز با انتشار تصاویری از ورشو در کنار فیوری و اشاره به تاریخ اول آگوست (دو ماه دیگر) در دوبلین، به این گمانهزنیها افزود.
مهاجم پیشین همچنین اخیراً نقش جدید خود بهعنوان کارشناس در پوشش جام جهانی شبکه فاکس را تأیید کرد و گفت: «خبر خوبی برای مردم آمریکا دارم. نهتنها جام جهانی فیفا تابستان امسال از فاکس پخش میشود… بلکه زلاتان هم میآید. بهزودی میبینمتان و خواهش میکنم، آمریکا.»
مورکامب از پیش ارتباط نزدیکی با فیوری دارد. مکان اصلی تمرین قهرمان سنگینوزن در ورزشگاه مازوما، متعلق به این باشگاه، قرار دارد؛ ساختمانی که او در سال ۲۰۲۰ خریداری کرد. این مجموعه همچنین محل فعالیت بنیاد تایسون فیوری است.
ابراهیموویچ در سال ۲۰۲۳ از فوتبال خداحافظی کرد و از آن زمان وارد فعالیتهای رسانهای شده است، هرچند ورود به مالکیت یک باشگاه بزرگترین حرکت او در فوتبال پس از پایان دوران بازیگریاش خواهد بود.
مستند پیشنهادی نیز در صورت نهایی شدن توافق میتواند بهطور چشمگیری جایگاه جهانی مورکامب را ارتقا دهد، بهویژه با توجه به توجه بینالمللی که صعود رکسهام تحت مالکیت رینولدز و مکالهنی ایجاد کرد.
هنوز تأیید رسمی درباره ارائه پیشنهاد خرید منتشر نشده، اما با توجه به حضورهای عمومی اخیر این دو و فعالیتهایشان در شبکههای اجتماعی، گمانهزنیها رو به افزایش است.
حضور آنها احتمالاً مورکامب را چه در داخل زمین و چه بیرون از آن زیر نورافکن بزرگی قرار خواهد داد، بهویژه با پروژه مستندی که گفته میشود از هماکنون در حال بررسی است.