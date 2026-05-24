رسانه قوه قضاییه، سوم خرداد، اعلام کرد کیان به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع دفاعی جمهوری اسلامی اعدام شده است.

بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکه‌های وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.

با اعدام کیان، شمار زندانیان اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۷ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دست‌کم ۳۷ نفر رسید.

این در حالی است که وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» پیش‌تر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.

بر این اساس، روند اعدام زندانیان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی حدود دو ماه گذشته رسیده است.

میزان در پایان گزارش خود تاکید کرد از زمان بازداشت کیان تا اجرای حکم او در سوم خرداد، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شده و این پرونده با دستور رسیدگی «قاطع و سریع» به پرونده‌های مرتبط با همکاری با اسرائیل و آمریکا بررسی شده است.

رسیدگی، صدور حکم و اجرای اعدام در چنین بازه کوتاهی، نگرانی‌ها درباره شتاب‌زدگی در روند دادرسی را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی اغلب با نگرانی‌هایی درباره اعترافات تحت فشار و شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بوده‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی درباره زمان دقیق بازداشت، جزییات روند محاکمه، دسترسی متهم و خانواده‌اش به وکیل انتخابی و پرونده و چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور ارائه نکرده است.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت کرده‌اند.

در تازه‌ترین نمونه، احمدرضا رادان،‌ فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد فراجا از ابتدای جنگ شش هزار و ۵۰۰ شهروند را بازداشت کرده است.

رادان این افراد را «وطن‌فروشان و جواسیس» خواند؛ اتهام‌هایی که وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی از آن‌ها برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده می‌کند.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پرونده‌های امنیتی و مرتبط با اسرائیل سخن گفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشت‌شدگان این موج سرکوب را افزایش داده است.

نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که ادامه بازداشت‌های گسترده، همراه با روندهای قضایی شتاب‌زده و پرونده‌های مبتنی بر اتهام‌های امنیتی، می‌تواند جان شمار بیشتری از بازداشت‌شدگان را در معرض خطر قرار دهد .