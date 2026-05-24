بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که او و دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، توافق کردند که «هرگونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای را از میان بردارد.»

نتانیاهو یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تماس تلفنی‌اش با ترامپ در شامگاه شنبه افزود: «این به معنای برچیدن تاسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد هسته‌ای غنی‌شده آن از خاک ایران است.»

او نوشت: «رییس‌جمهور ترامپ همچنین بار دیگر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان را مورد تایید قرار داد. شراکت میان ما و دو کشورمان، در میدان نبرد به اثبات رسیده و هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است. سیاست من، همانند سیاست رییس‌جمهور ترامپ، بدون تغییر باقی مانده است: ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»