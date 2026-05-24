محسن رضایی: در صورت حمله آمریکا به تنگه هرمز از انپیتی خارج میشویم
محسن رضایی، مشاور مجتبی خامنهای، در یک سخنرانی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که حکومت ایران «در برابر هرگونه تعرض به تنگه هرمز و ورود خصمانه به خلیج فارس، پاسخی سخت، دردناک و کمنظیر خواهد داد و با شکستن محاصره دریایی، اقدامات تقابلی جدی را آغاز خواهد کرد.»
او افزود: «یکی از گزینههای راهبردی و هشدارآمیز ایران در صورت تداوم این روند، احتمال خروج از معاهده انپیتی است که پیامدهای سهمگینی برای طرف مقابل خواهد داشت.»
رضایی همچنین به رسانههای ایران گفت: «تنگه هرمز را مدیریت میکنیم تا دیگر ناامنی رخ ندهد.»
فایننشالتایمز گزارش داد سپاه پاسداران برای تامین تجهیزات پیشرفته ارتباطات ماهوارهای ساخت چین مورد استفاده در برنامه پهپادی خود، از شرکت «تلسان» مستقر در راسالخیمه امارات متحده عربی استفاده کرده است.
این روزنامه یکشنبه سوم خرداد نوشت این تجهیزات برای «گروه صنعتی سامان» که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، تهیه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت تلسان در اواخر سال ۲۰۲۵ انتقال حدود دو تن تجهیزات آنتن ماهوارهای، از جمله یک آنتن موتوردار ۴.۵ متری ساخت شرکت چینی «استاروین»، را از شانگهای به ایران از طریق بندر جبلعلی هماهنگ کرده است.
این معامله از آن جهت توجهها را جلب کرده که نشان میدهد یک شرکت مستقر در امارات در تامین تجهیزات ارتباطی مورد نیاز سپاه پاسداران نقش داشته است؛ نهادی که در واکنش به کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، امارات را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد.
امارات بیشترین آسیب را از حملات تلافیجویانه تهران در جریان جنگ اخیر متحمل شد و جمهوری اسلامی بیش از ۲۸۰۰ پهپاد و موشک به سوی این کشور شلیک کرد، از جمله به اهداف غیرنظامی.
با وجود موضع سختگیرانه ابوظبی در قبال جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی پیش از جنگ بهطور سنتی مرکز فعالیت شرکتهای ایرانی در خارج از کشور بود.
به گفته تحلیلگران، امارات که طی دو دهه اخیر به قطب تجارت در منطقه تبدیل شده، در امارتهای مختلف خود مناطق آزاد تجاری ایجاد کرده است؛ مناطقی که نظارت بر مبادلات مالی و تجاری در آنها با محدودیتهایی همراه است.
همین موضوع نگرانیهایی را درباره احتمال سوءاستفاده از این مناطق برای تجارت غیرقانونی و دور زدن تحریمها افزایش داده است.
نقش شرکت مستقر در راسالخیمه
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد تجهیزات مورد نیاز سپاه از طریق شرکت تلسان که در راسالخیمه مستقر است، منتقل شد.
این شرکت انتقال حدود ۱.۸ تن تجهیزات آنتن ماهوارهای ساخت چین را از شانگهای به ایران، از طریق بندر کانتینری جبلعلی در دبی، هماهنگ کرد.
فایننشالتایمز با استناد به تصاویر ماهوارهای و دادههای موقعیتیابی کشتیها نوشت یک شناور ایرانی که در مرحله پایانی این انتقال در ماه نوامبر مورد استفاده قرار گرفت، با ارسال اطلاعات ناوبری جعلی برای سایر شناورها تلاش کرد سفر خود به ایران را پنهان کند.
این اسناد و تحلیلهای حملونقل نشان میدهد سپاه پاسداران حتی پس از اعمال تحریمهای غرب علیه شبکه تامین نظامیاش، همچنان از مسیر شرکتها و شبکههای تجاری مستقر در امارات برای دستیابی به فناوریهای حساس ارتباطی بهره میگرفت.
نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به تغییر کمپ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ از آمریکا به مکزیک نوشت: «اگر برخی اعضای غیرضروری در روز مسابقه برای دریافت ویزای آمریکا با مشکل مواجه باشند، انتقال کمپ به مکزیک میتواند به آنها اجازه دهد در کنار تیم بمانند، اما برای مسابقات سفر نکنند.»
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال روز گذشته خبر داد که کمپ تیم ملی فوتبال از آریزونای آمریکا به کمپی در شهر تیخوانا مکزیک منتقل شده است.
او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با این تغییر، مساله ویزا تا اندازه زیادی حل میشود. میتوانیم با پرواز ایرانایر به مکزیک برویم و برگشت هم از همانجا بیاییم.»
یک ماه پیش، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره ورود همراهان تیم ملی به ایالات متحده گفت: «آنها نمیتوانند یک مشت تروریست عضو سپاه را به عنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
هرچند روبیو تاکید کرد آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در این کشور مخالفتی ندارد.
برخی رسانههای ایران روز گزارش دادند سفارت آمریکا در آنکارا برای تعدادی از بازیکنان تیم ملی، از جمله مهدی طارمی، شجاع خلیلزاده و احسان حاجصفی، ویزا صادر نکرده است.