آنتونی گوگلیلمی، رییس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای از اعلام مرگ مظنون تیراندازی پس از انتقال به بیمارستان خبر داد.

او نوشت: اندکی پس از ساعت شش عصر شنبه، فردی در محدوده خیابان هفدهم و خیابان پنسیلوانیا سلاحی را از کیف خود خارج کرد و شروع به تیراندازی کرد.

به گفته گوگلیلمی، ماموران سرویس مخفی به تیراندازی پاسخ دادند و فرد مظنون را هدف قرار دادند. مظنون به یکی از بیمارستان‌های منطقه منتقل شد، اما در آنجا مرگ او اعلام شد.

او اشاره کرد که در جریان این تیراندازی، یک رهگذر نیز بر اثر اصابت گلوله زخمی شد.

گوگلیلمی همچنین گفت که هیچ‌یک از ماموران در این حادثه آسیب ندیدند و افزود رییس‌جمهور هنگام وقوع این حادثه در کاخ سفید حضور داشت، اما هیچ‌یک از افراد تحت حفاظت سرویس مخفی و همچنین فعالیت‌های حفاظتی تحت تأثیر این رویداد قرار نگرفتند.

او تاکید کرد که این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار دارد و اطلاعات تکمیلی به محض در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد.