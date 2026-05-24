دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروث سوشال نوشت: «اگر با جمهوری اسلامی توافقی انجام دهم، توافقی خوب و درست خواهد بود؛ نه مانند توافق اوباما که مبالغ هنگفتی پول نقد به ایران داد و مسیری آشکار و هموار برای دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای فراهم کرد.»

ترامپ افزود: «توافق ما دقیقا برعکس آن است. اما هنوز کسی آن را ندیده و نمی‌داند شامل چه چیزهایی است.»

رییس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «این توافق هنوز به‌طور کامل نهایی یا مذاکره نشده است. بنابراین به بازنده‌هایی که درباره چیزی که هیچ اطلاعی از آن ندارند انتقاد می‌کنند، گوش ندهید. برخلاف کسانی که پیش از من بودند و باید سال‌ها پیش این مسئله را حل می‌کردند، من توافق‌های بد انجام نمی‌دهم.»