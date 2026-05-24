مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درخواست حزب‌الله لبنان، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، برای سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک لبنان را محکوم کرد و گفت: «تهدیدهای حزب‌الله مبنی بر خشونت و سرنگونی، اجازه موفقیت نخواهد داشت.»

او در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، گفت حزب‌الله درخواست‌های مکرر دولت مشروع لبنان برای توقف حملات و احترام به آتش‌بس را نادیده گرفته و به شلیک به مواضع اسرائیل و انتقال شبه‌نظامیان و سلاح به جنوب لبنان ادامه داده است.

روبیو این اقدامات را «کارزار عمدی برای بی‌ثبات کردن کشور و حفظ قدرت خود به قیمت آینده مردم لبنان» خواند و گفت حزب‌الله در تلاش است لبنان را به هرج‌ومرج و ویرانی بازگرداند.

او تاکید کرد ایالات متحده در کنار دولت مشروع لبنان برای بازگرداندن اقتدار خود و ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم این کشور می‌ایستد و افزود: «دورانی که یک گروه تروریستی، کل یک ملت را گروگان گرفته بود، رو به پایان است.»