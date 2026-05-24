سناتور تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس از آنچه در مورد «توافق» با جمهوری اسلامی شنیده شده است و توسط برخی از افراد در دولت مطرح می‌شود،‌ ابراز نگرانی عمیق کرد.

او نوشت: «تصمیم رییس‌جمهور برای حمله به ایران، مهم‌ترین تصمیم دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش بود. او حق داشت این کار را انجام دهد و ما به نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای دست یافتیم؛ از جمله نابودی تمام موشک‌ها و پهپادهای آنها و غرق کردن کل نیروی دریایی‌شان.»

کروز اضافه کرد: «اگر نتیجه همه این‌ها این باشد که رژیم ایران - که هنوز توسط اسلام‌گرایانی اداره می‌شود که شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند - اکنون میلیاردها دلار دریافت کند، بتواند اورانیوم را غنی‌سازی و سلاح‌های هسته‌ای تولید کند و کنترل مؤثری بر تنگه هرمز داشته باشد، آنگاه این نتیجه یک اشتباه فاجعه‌بار خواهد بود».

او اشاره کرد که جزئیات هنوز در حال انتشار هستند و افزود: «من دعا می‌کنم که گزارش‌های اولیه اشتباه باشند - اما این واقعیت که راب مالی [نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن] از این توافق تمجید می‌کند، دلگرم‌کننده نیست.»

کروز نوشت: «رییس‌جمهور به صلح از طریق قدرت اعتقاد دارد و رهبری قوی او آمریکا را بسیار امن‌تر کرده است. او باید همچنان به حفظ خط قرمزها، دفاع از آمریکا و اجرای خطوط قرمزی که بارها ترسیم کرده است، ادامه دهد.»