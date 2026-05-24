سناتور تد کروز از آنچه در مورد «توافق» با جمهوری اسلامی شنیده میشود، ابراز نگرانی کرد
سناتور تد کروز، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس از آنچه در مورد «توافق» با جمهوری اسلامی شنیده شده است و توسط برخی از افراد در دولت مطرح میشود، ابراز نگرانی عمیق کرد.
او نوشت: «تصمیم رییسجمهور برای حمله به ایران، مهمترین تصمیم دوره دوم ریاستجمهوریاش بود. او حق داشت این کار را انجام دهد و ما به نتایج نظامی فوقالعادهای دست یافتیم؛ از جمله نابودی تمام موشکها و پهپادهای آنها و غرق کردن کل نیروی دریاییشان.»
کروز اضافه کرد: «اگر نتیجه همه اینها این باشد که رژیم ایران - که هنوز توسط اسلامگرایانی اداره میشود که شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهند - اکنون میلیاردها دلار دریافت کند، بتواند اورانیوم را غنیسازی و سلاحهای هستهای تولید کند و کنترل مؤثری بر تنگه هرمز داشته باشد، آنگاه این نتیجه یک اشتباه فاجعهبار خواهد بود».
او اشاره کرد که جزئیات هنوز در حال انتشار هستند و افزود: «من دعا میکنم که گزارشهای اولیه اشتباه باشند - اما این واقعیت که راب مالی [نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن] از این توافق تمجید میکند، دلگرمکننده نیست.»
کروز نوشت: «رییسجمهور به صلح از طریق قدرت اعتقاد دارد و رهبری قوی او آمریکا را بسیار امنتر کرده است. او باید همچنان به حفظ خط قرمزها، دفاع از آمریکا و اجرای خطوط قرمزی که بارها ترسیم کرده است، ادامه دهد.»