اکسیوس بر اساس اظهارات دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شنبه در یک تماس جمعی با رهبران چند کشور عربی و دیگر کشورهای مسلمان گفت او می‌خواهد پس از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، این کشورها به توافق‌های صلح با اسرائیل بپیوندند.

اکسیوس نوشت که این اظهارات ترامپ نشان‌دهنده گام بعدی بزرگی است که او پس از جنگ ایران می‌خواهد در خاورمیانه بردارد.

ترامپ شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق در حال شکل‌گیری با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند.

لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، که به نوشته اکسیوس، از منتقدان توافق در حال شکل‌گیری با جمهوری اسلامی، و همچنین از چهره‌های اصلی در کنگره برای گسترش پیمان‌های ابراهیم محسوب می‌شود، روز یکشنبه در ایکس نوشت که از این درخواست ترامپ از رهبران عرب و مسلمان حمایت می‌کند.

او گفت اگر در نتیجه مذاکرات ایران، متحدان عرب و مسلمان منطقه به پیمان‌های ابراهیم بپیوندند، این توافق یکی از مهم‌ترین توافق‌ها در تاریخ خاورمیانه خواهد بود.