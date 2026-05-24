مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اظهارنظرها درباره ضعیف‌ بودن توافق احتمالی دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی را «مضحک» توصیف کرد.

روبیو که در سفر به هند به‌سر می‌برد، یکشنبه به خبرنگاران گفت تعهد ترامپ به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «نباید از سوی هیچ‌کس زیر سؤال برود».

او افزود: «این که ترامپ ممکن است با توافقی موافقت کند که در نهایت موقعیت ایران را در برنامه هسته‌ای تقویت کند، با توجه به مواضع و اقداماتی که تاکنون از او دیده‌ایم، کاملا مضحک است.»