لیبرمن توافق احتمالی با ایران را «فاجعه» خواند و نتانیاهو را به ناتوانی در پیروزی متهم کرد
آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنو»، اعلام کرد هرگونه توافق برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی «یک فاجعه» خواهد بود و تأکید کرد که به دلیل «رهبری افراطی» در تهران، نمیتوان به این نظام اعتماد کرد.
او که در بحبوحه تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی سخن میگفت، از آنچه اجزای احتمالی این توافق خواند — از جمله آزادسازی داراییهای ایران به ارزش کلان — انتقاد کرد و همچنین بنیامین نتانیاهو را بهدلیل کنار گذاشته شدن از مذاکرات توسط دونالد ترامپ مورد حمله قرار داد.
لیبرمن در گفتوگو با کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «از دید ما هر توافق یک فاجعه است، چون هر توافقی به معنای باقی ماندن آیتاللهها در قدرت است.»
او ادامه داد: «در آنجا یک رهبری افراطی وجود دارد که هدف نهایی خود را نابودی اسرائیل اعلام کرده است. مهم نیست چه توافقی امضا کنند. من هیچ سازمان اطلاعاتی در دنیا را نمیشناسم که به ایرانیها اعتماد داشته باشد.»
وی همچنین افزود که به باورش، تهران در نهایت به سلاح هستهای دست خواهد یافت.
لیبرمن با اشاره به بخش احتمالی دیگری از توافق، از آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف — که به گفته او حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است — و نیز امکان فروش آزاد نفت و گاز توسط ایران انتقاد کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد اخیر ترامپ نسبت به نتانیاهو و کنار گذاشتن اسرائیل از مذاکرات، گفت ترامپ با «چراغ سبز نتانیاهو» اسرائیل را تحقیر کرده است.
لیبرمن افزود: «نتانیاهو، اسرائیل را به یک جمهوری موزی تبدیل کرده است.»
او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان به رییسجمهور ی آمریکا «نه» گفت، پاسخ داد: «البته که میشود.»