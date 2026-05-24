روزنامه نیویورک‌پست به نقل از «یک مقام ارشد دولت آمریکا» نوشت که نهایی شدن توافق صلح با حکومت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است تا یک هفته طول بکشد، اما اگر تهران به شرایط دونالد ترامپ متعهد نشود، ممکن است رییس‌جمهوری ایالات متحده، از آن خارج شود.

یک مقام ارشد آمریکا گفت پس از آن‌که ترامپ اعلام کرد مذاکرات بر سر جنگ و برنامه هسته‌ای تهران در مرحله نهایی خود قرار دارد، وضعیت حکومت ایران باعث شده است که روند نهایی به کندی پیش برود.

این منبع اشاره کرد که ممکن است چند روز طول بکشد تا توافق نهایی به دست مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برسد.

در همین ارتباط، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که او درمکانی نامعلوم مخفی شده و امکان دسترسی به او برای مقام‌‌های حکومت ایران دشوار است.

به نوشته نیویورک‌پست، مقام ارشد آمریکایی گفت بازگشایی واقعی تنگه هرمز و پایان محاصره بنادر ایران توسط آمریکا حدود هفت روز طول خواهد کشید و ایالات متحده تنها زمانی تحریم‌ها را لغو خواهد کرد که ایران اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهد.