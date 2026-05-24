محسن رضایی، مشاور مجتبی خامنه‌ای، در یک سخنرانی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که حکومت ایران «در برابر هرگونه تعرض به تنگه هرمز و ورود خصمانه به خلیج فارس، پاسخی سخت، دردناک و کم‌نظیر خواهد داد و با شکستن محاصره دریایی، اقدامات تقابلی جدی را آغاز خواهد کرد.»

او افزود: «یکی از گزینه‌های راهبردی و هشدارآمیز ایران در صورت تداوم این روند، احتمال خروج از معاهده ان‌پی‌تی است که پیامدهای سهمگینی برای طرف مقابل خواهد داشت.»

رضایی همچنین به رسانه‌های ایران گفت: «تنگه هرمز را مدیریت می‌کنیم تا دیگر ناامنی رخ ندهد.»