ترامپ: تماس با نتانیاهو خوب پیش رفت
دونالد ترامپ اعلام کرد که تماستلفنیاش با بنیامین نتانیاهو خوب پیش رفته است.
دونالد ترامپ اعلام کرد که تماستلفنیاش با بنیامین نتانیاهو خوب پیش رفته است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دونالد ترامپ شنبه بهطور غیرمنتظرهای جیدی ونس، معاون خود، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، پیت هگست، وزیر جنگ و کل شورای امنیت ملی را به «اتاق وضعیت» کاخ سفید فراخواند.
همزمان شبکه کان اسرائیل از تماس تلفنی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خبر داد.
فاکسنیوز نیز گزارش داد گفتوگوی ترامپ با رهبران کشورهای خلیج فارس، «بسیار مثبت» بوده است.
تیم فوتبال زنان بارسلونا با شکست دادن لیون، چهارمین عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در شش فصل اخیر را به دست آورد. این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود بلوگرانا پایان رسید. زنان بارسلونا این فصل چهارگانه را به دست آوردند؛ سوپرکاپ، لیگ، جام حذفی اسپانیا و حالا لیگ قهرمانان اروپا.
این چهارمین بار بود که بارسلونا و لیون در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم قرار میگرفتند.
بارسلونا که هفتمین قهرمانی پیاپی خود در لیگ F را قطعی کرده و در ژانویه ۲۰۲۶ نیز سوپرجام اسپانیا را فتح کرده بود، آخر هفته گذشته با پیروزی ۳ بر ۱ برابر اتلتیکو مادرید، جام ملکه (جام حذفی فوتبال زنان اسپانیا) را نیز به مجموعه افتخاراتش افزود.
این تیم با شکست لیون و فتح بزرگترین جام باشگاهی فوتبال اروپا، بار دیگر چهارگانه کامل را به دست آورد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، شامگاه شنبه گفت: «در هر توافق احتمالی، تهران باید غرامت جنگ را دریافت کند و موضوع غرامت از دید جمهوری اسلامی قابل چشمپوشی نیست.»
او گفت: «نحوه مدیریت تنگه هرمز به هرگز به شرایط پیش از جنگ بازنمیگردد، این مطالبه رهبری است و تهران کسب درآمد از این مسیر را حق خود میداند.»
خضریان درباره داراییهای بلوکهشده گفت: «آمریکا دنبال وعده نسیه است. تهران با سازوکاری مانند قرار دادن این پولها در صندوقی تحت عنوان "صندوق بازسازی" موافق نیست و غرامت به معنای تعیین متجاوز است.»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه درباره توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی گفتوگو خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو همچنین شامگاه شنبه رهبران احزاب ائتلاف حاکم اسرائیل و روسای نهادهای امنیتی این کشور را فرا میخواند تا درباره این توافق احتمالی گفتوگو کنند.
این رسانه نوشت که نگرانیهایی وجود دارد که مفاد این توافق برای اسرائیل «نامطلوب» باشد.
اکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتوگو کند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد.
اکسیوس نوشت که دولت ترامپ و جمهوری اسلامی به یک توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدهاند و به گفته یک مقام آمریکایی، اختلافات باقیمانده بر سر «نحوه بیان» چندین مورد متمرکز است.
این مقام تاکید کرد که ترامپ هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره این توافق نگرفته است.
اکسیوس نوشت ترامپ و مشاورانش چندین بار در مراحل قبلی این جنگ تصور میکردند که به توافق نزدیک شدهاند، اما هیچیک از آن مذاکرات به نتیجه نرسید.