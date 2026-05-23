کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دونالد ترامپ شنبه به‌طور غیرمنتظره‌ای جی‌دی ونس، معاون خود، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، پیت هگست، وزیر جنگ و کل شورای امنیت ملی را به «اتاق وضعیت» کاخ سفید فراخواند.

همزمان شبکه کان اسرائیل از تماس تلفنی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خبر داد.

فاکس‌نیوز نیز گزارش داد گفت‌وگوی ترامپ با رهبران کشورهای خلیج فارس، «بسیار مثبت» بوده است.