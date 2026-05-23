مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه در جریان سفر به دهلی‌نو در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «همان‌طور که رییس‌جمهور [ترامپ] گفته است، به هر شکل ممکن، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

او افزود: «تنگه‌ها باید بدون عوارض باز شوند. آن‌ها باید اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهند. باید اورانیوم با غنای بالا را تحویل دهند و ما باید این مسئله را حل کنیم.»

روبیو گفت: «این‌ها مواضع ثابت رییس‌جمهور هستند و ترجیح رییس‌جمهور همیشه این است که مشکلاتی مانند این از طریق یک راه‌حل دیپلماتیک و مذاکره‌شده حل شوند. ما الان در حال کار روی همین موضوع هستیم. اما این مشکل همان‌طور که رییس‌جمهور روشن کرده است، به هر شکل حل خواهد شد.»