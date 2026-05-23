اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شنبه به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «ما به توافق خیلی دور و خیلی نزدیک هستیم.»

بقایی افزود: «هدف از سفر فرمانده ارتش پاکستان تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن بود و طی روزهای گذشته درباره موارد اختلافی گفت‌وگو شد.»

او ادامه داد: «ما در مرحله نهایی‌سازی یک یادداشت تفاهم هستیم. موضوعاتی که در این مرحله بحث می‌شود بر خاتمه جنگ متمرکز است. موضوع پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا و موضوعات مرتبط با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در این یادداشت تفاهم پرداخته می‌شود.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «از یک طرف ما تجربه ضد و نقیض‌گویی طرف امریکایی را داریم و دیدگاهیشان را تغییر دادند. مواضع متناقض را بارها بیان کردند. ما نمی‌توانیم کاملا مطمئن باشیم که این رویکرد تغییر نمی‌کند.»

او افزود: «دیدگاه‌ها نزدیک شده است اما نه به معنای توافق بلکه بتوانیم به یک راه‌حل برسیم.»

در حالی که آمریکا خواهان بازگشایی کامل تنگه هرمز است، بقایی گفت: «تنگه هرمز به آمریکا ربطی ندارد و این موضوع بین ما و کشورهای ساحلی است.»