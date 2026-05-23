مسعود محبی، دانیال اسماعیلی‌فر، حسین ابرقویی، عارف آقاسی، مهدی هاشم‌نژاد، محمدمهدی محبی، عارف حاجی‌عیدی، پوریا شهرآبادی و احسان محروقی در آخرین اردوی تیم ملی در تهران حضور داشتند، اما امیر قلعه‌نویی آن‌ها را از فهرست ۳۰ نفره نهایی کنار گذاشت.

ایران ورزشی نوشته است که کادر فنی به آن‌ها پیام داده: «تمریناتتان را ادامه دهید.»

به نوشته این رسانه وابسته به دولت جمهوری اسلامی، «آن‌ها باید خود را برای جایگزینی احتمالی بازیکنانی که با مشکل ویزا مواجه شده‌اند آماده کنند.»

اما ساعتی پیش فدراسیون فوتبال، بدون اشاره به پاسخی از سفارت آمریکا در آنکارا و با استناد به انجام شدن روند اداری از سوی فدراسیون، رد شدن ویزا برای طارمی، خلیل‌زاده و حاج‌صفی را تکذیب کرد.

در اطلاعیه فدراسیون فوتبال آمده است: «در پی انتشار برخی شایعات درباره رد درخواست ویزای تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تکذیب این اخبار اعلام می‌شود که فرایند اداری مربوط به اخذ ویزا از سوی فدراسیون فوتبال و تیم ملی طبق روال انجام گرفته و ادعای مطرح‌شده کذب است.»

کادر فنی تیم ملی روز پنجشنبه، چند روز پس از آغاز اردوی ترکیه و همزمان با حضور تیم در سفارت آمریکا، شهریار مغانلو را دوباره دعوت کرد تا به اردوی آنتالیا بپیوندد.