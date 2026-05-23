روبیو: در مذاکرات با ایران مقداری پیشرفت حاصل شده است
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه در جریان سفر به هند اعلام کرد که در مذاکرات با جمهوری اسلامی «مقداری پیشرفت حاصل شده است» و ممکن است آمریکا در روزهای آینده «چیزی برای گفتن» در این مورد داشته باشد.
او در دهلی نو به خبرنگاران گفت: «مقداری پیشرفت حاصل شده، حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، کارهایی در حال انجام است.»
روبیو گفت: «این احتمال وجود دارد که، چه امروز، چه فردا، چه چند روز دیگر، ما چیزی برای گفتن داشته باشیم.»
پلیس ترکیه ۱۳ نفر را در ارتباط با پرونده کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، بزرگترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان، بازداشت کرد. پروندهای که پس از حکم جنجالی دادگاه برای برکناری اوزگور اوزل از رهبری این حزب، به بحران تازهای در سیاست ترکیه تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه دوم خرداد به نقل از رسانههای دولتی ترکیه گزارش داد بازداشتها در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره «دخالت در آرای نمایندگان» در جریان کنگره حزب جمهوریخواه خلق انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر ترکیه ۳۱ اردیبهشت حکم داد که این کنگره بهدلیل «تخلفات» نامشخص باطل است و در نتیجه، کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب، دوباره به ریاست بازمیگردد.
قلیچداراوغلو که شکست او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ مقابل اردوغان شکافهای داخلی حزب را تشدید کرده بود، دوم خرداد از اعضای حزب خواست از اختلافات داخلی پرهیز کنند و گفت حزب باید «ارزشهای اخلاقی» خود را حفظ کند.
رهبری حزب جمهوریخواه خلق به ریاست اوزل، حکم دادگاه را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت که «از مسیرهای حقوقی» با آن مقابله خواهد کرد.
اوزل نیز اعلام کرد «شبانهروز» در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا باقی خواهد ماند.
دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد افراد بازداشتشده در هفت استان، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، به اتهامهایی چون «نقض قانون احزاب سیاسی»، «دریافت رشوه» و «پولشویی»، بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی همزمان عملیات بازرسی و توقیف در خانههای متهمان انجام دادهاند.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی پیش از انتخابات آینده میدانند.
در ماههای گذشته، شماری از شهرداران و مقامهای محلی حزب جمهوریخواه خلق نیز با پروندههای قضایی و بازداشت مواجه شدند که این موضوع، اعتراض گسترده مخالفان را در پی داشت.
تحلیلگران میگویند حکم اخیر دادگاه، که بسیاری آن را آزمونی برای مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه میدانند، میتواند حکومت ۲۳ ساله اردوغان را طولانیتر کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم سنگین و بحران هزینههای زندگی روبهروست.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
برخی تحلیلگران میگویند حکم دادگاه علیه رهبری حزب جمهوریخواه خلق میتواند زمینه را برای چنین سناریویی فراهم کند.
دولت ترکیه اتهام استفاده سیاسی از دستگاه قضایی علیه مخالفان را رد میکند و میگوید قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند.
رسانههای ایران شنبه پیام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، را منتشر کردهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در این پیام آمده که جمهوری اسلامی «تا آخرین لحظه از حمایت جنبشهای مطالبهگر حق و آزادی دست نخواهد کشید و حزبالله مقاوم و پیروز در رأس این جنبشهاست».
عراقچی افزود: «از همان ابتدا که برخی کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا وارد میانجیگری شدند، ایران پیوند آتشبس لبنان با هر توافقی را به عنوان شرط مطرح کرد و این اصل تاکنون به عنوان یک مبدأ تردیدناپذیر باقی مانده و در زمره مطالبات حقه دولت و ملت ایران است و چنین خواهد ماند.»
او ادامه داد که «در آخرین پیشنهاد ارائهشده از سوی جمهوری اسلامی از طریق میانجی پاکستانی برای توقف دائمی و پایدار جنگ، مجددا بر گنجاندن لبنان در آتشبس تاکید شده است.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شنبه به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «ما به توافق خیلی دور و خیلی نزدیک هستیم.»
بقایی افزود: «هدف از سفر فرمانده ارتش پاکستان تبادل پیامها میان تهران و واشینگتن بود و طی روزهای گذشته درباره موارد اختلافی گفتوگو شد.»
او ادامه داد: «ما در مرحله نهاییسازی یک یادداشت تفاهم هستیم. موضوعاتی که در این مرحله بحث میشود بر خاتمه جنگ متمرکز است. موضوع پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا و موضوعات مرتبط با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در این یادداشت تفاهم پرداخته میشود.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «از یک طرف ما تجربه ضد و نقیضگویی طرف امریکایی را داریم و دیدگاهیشان را تغییر دادند. مواضع متناقض را بارها بیان کردند. ما نمیتوانیم کاملا مطمئن باشیم که این رویکرد تغییر نمیکند.»
او افزود: «دیدگاهها نزدیک شده است اما نه به معنای توافق بلکه بتوانیم به یک راهحل برسیم.»
در حالی که آمریکا خواهان بازگشایی کامل تنگه هرمز است، بقایی گفت: «تنگه هرمز به آمریکا ربطی ندارد و این موضوع بین ما و کشورهای ساحلی است.»