پمپئو: تواناییهای ایران باید کاهش یابد تا نتواند متحدان ما را در منطقه تهدید کند
مایک پمپئو، وزیر خارجه دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ،در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر میرسد توافقی که با ایران در حال انجام است، بهطور مستقیم از روی نقشه وندی شرمن-رابرت مالی-بن رودز بیرون آمده است: به سپاه پاسداران پول بدهید تا یک برنامه سلاحهای کشتار جمعی بسازد و جهان را ترور کند.»
او تاکید کرد: «تنگه لعنتی را باز کنید. دسترسی ایران به پول را قطع کنید. به اندازه کافی تواناییهای ایران کاهش یابد تا نتواند متحدان ما را در منطقه تهدید کند.»